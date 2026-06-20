حمایت تمامقد مراکشیها از ستاره جنجالی
واکنش تند سرمربی مراکش به هو شدن اشرف حکیمی
محمد وهبی، سرمربی تیم ملی مراکش، با حمایت قاطع از کاپیتان تیمش تاکید کرد که کل اعضای تیم پشت اشرف حکیمی ایستادهاند.
به گزارش ایلنا، اشرف حکیمی، که هرگونه اتهام و کار خلافی را به شدت تکذیب میکند، در جریان پیروزی ۱ بر صفر این تیم آفریقایی در جام جهانی ۲۰۲۶، با هر بار لمس توپ از سوی هواداران ارتش تارتان (اسکاتلند) هو میشد.
با وجود اینکه ستاره پاریسنژرمن با توصیه و درخواست دادستانهای عمومی باید در دادگاه حاضر شود و محاکمه گردد، به گفته محمد وهبی، سرمربی تیمش، او همچنان "کاملاً آرام" است.
وهبی در این خصوص اضافه کرد: "آیا بازی را دیدید؟ گمان میکنم که دیدهاید. حکیمی فوقالعاده بود، بنابراین ما خیلی آرام هستیم، خود او هم کاملاً آرام است و من معتقدم که او واقعاً عالی بازی کرد."
حکیمی که در ماه فوریه به تصمیم قاضی پرونده اعتراض کرده بود، روز جمعه در یک پست رسانهای در شبکههای اجتماعی مدعی شد که احساس میکند به "یک هدف آسان" تبدیل شده است. او پس از اینکه در استادیوم بوستون هدف شعارها و سوتهای تماشاگران اسکاتلندی قرار گرفت، با تهیج هواداران مراکش و ترغیب آنها به بلندتر کردن صدایشان در هنگام زدن چند ضربه کرنر، به این اتفاق واکنش نشان داد.
سرمربی مراکش در پاسخ به سوالی درباره نحوه مدیریت این بازیکن گفت: "او کارش را به خوبی انجام داد، چرا باید درباره مدیریت کردن او صحبت کنیم؟ او صبح از خواب بیدار شد، مثل همه غذا خورد، تمرکز عمیقی داشت، در کنار بقیه بازی کرد و میخواست با تمام توان در زمین حاضر شود که دقیقاً همین کار را هم انجام داد. ما نیازی نداریم چیزی بگوییم؛ ما همگی پشت او هستیم، او کاملاً آرام است و امیدوارم نشان دهد که بهترین وینگبک جهان است. من معتقدم این موضوع برای من، بازیکنان و ۴۴ میلیون مراکشی که ما را دنبال میکنند، بسیار مهم است."
پرونده جنجالی پاریس؛ سه سال پیگیری قضایی برای اتهام سنگین ستاره مراکشی
یک زن ۲۴ ساله مدعی شده است که در خانه حکیمی در حومه پاریس مورد تجاوز قرار گرفته که این موضوع در مارس ۲۰۲۳ منجر به تفهیم اتهامات اولیه به این بازیکن شد. دادگاه تجدیدنظر ورسای اعلام کرد که حکیمی باید به طور رسمی به اتهام تجاوز محاکمه شود. این دادگاه تشریح کرد که چگونه بررسیهای انجامشده در طول تحقیقات اولیه و تحقیقات قضایی باعث شد تا شعبه بازپرسی به دلیل وجود شواهد و مدارک کافی، دستور محاکمه این بازیکن را صادر کند.
راشل فلور پاردو، وکیل شاکی پرونده، اعلام کرد که موکلش پس از گذشت بیش از سه سال از مراحل قانونی، "احساس آرامش و امیدواری" دارد. او در عین حال به خط دفاعی حکیمی تاخت و گفت: "موکل من پس از اینکه مورد افترا قرار گرفت و نامش در میان گل و لای کشیده شد، حالا به عدالت امیدوار است."
فریاد بیگناهی مدافع پاریسنژرمن
این در حالی است که در پست منتشرشده در شبکههای اجتماعی حکیمی آمده است: "عدالت به چشمان من نگاه کرد و به من گفت: «اگر مشهور نبودی، هرگز چنین پروندهای وجود نداشت.» من سالها سکوت را انتخاب کردم. فکر میکردم حفظ وقار، صبور بودن و اعتماد به سیستم قضایی اجازه میدهد تا تصمیمات درستی گرفته شود. امروز داستانی روایت میشود که متعلق به من نیست و این به قیمت آسیب به خانوادهام، زندگیام و بالاتر از همه، حقیقت تمام شده است. من گاهی این احساس را دارم که به یک هدف آسان تبدیل شدهام. من از روز اول منتظر دادگاه بودهام و اکنون نیز با بیصبری در انتظار آن هستم. سرانجام خواهم توانست صحبت کنم."
لازم به ذکر است که هنوز هیچ تاریخی برای برگزاری این دادگاه اعلام نشده است.