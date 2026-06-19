به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران روز یکشنبه در یکی از مهم‌ترین دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی به مصاف بلژیک خواهد رفت؛ مسابقه‌ای که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت شاگردان امیر قلعه‌نویی برای صعود به مرحله بعد داشته باشد.

ملی‌پوشان ایران پس از تساوی برابر نیوزیلند، برای افزایش شانس صعود به دنبال کسب نتیجه مطلوب مقابل بلژیک هستند. پیروزی در این مسابقه می‌تواند صعود ایران را تا حد زیادی قطعی کند، در حالی که تساوی نیز شرایط مناسبی را برای دیدار پایانی برابر مصر فراهم خواهد کرد.

در آستانه این مسابقه، کادر فنی تیم ملی تصمیم گرفته سعید عزت‌اللهی را در کنار امیر قلعه‌نویی به نشست خبری پیش از بازی بفرستد. هافبک باتجربه ایران که سابقه نزدیک به یکصد بازی ملی را در کارنامه دارد، یکی از چهره‌های باسابقه اردوی تیم ملی محسوب می‌شود و قرار است پاسخگوی پرسش‌های رسانه‌ها در کنار سرمربی تیم باشد.

نشست خبری تیم ملی ایران طبق برنامه در ورزشگاه محل برگزاری مسابقه برگزار خواهد شد و رسانه‌های مختلف از جمله خبرنگاران بلژیکی نیز این برنامه را پوشش خواهند داد.

تیم ملی ایران همچنین پیش از مسابقه یک جلسه تمرینی در ورزشگاه سوفای برگزار می‌کند تا آخرین برنامه‌های تاکتیکی خود را مرور کند. کاروان ایران مانند دیدار قبلی، تنها یک روز پیش از مسابقه وارد شهر محل برگزاری بازی خواهد شد.

نکته جالب توجه اینکه سعید عزت‌اللهی با وجود برخی انتقادها پس از دیدار برابر نیوزیلند، در ارزیابی‌های فنی فیفا عملکرد قابل قبولی از خود به جا گذاشته است. این هافبک ملی‌پوش پس از گلزنان ایران، به عنوان یکی از برترین بازیکنان تیم معرفی شده و بیشترین امتیاز خود را در شاخص‌های دفاعی به دست آورده است.

حالا عزت‌اللهی علاوه بر مسئولیت‌های فنی در زمین مسابقه، وظیفه نمایندگی از بازیکنان تیم ملی در مهم‌ترین نشست خبری ایران پیش از تقابل حساس با بلژیک را نیز بر عهده خواهد داشت.

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