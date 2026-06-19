به گزارش ایلنا، برخی از هواداران با وجود خستگی و کمبود خواب، موفق به تماشای تمام بازی‌های جام جهانی شده‌اند. یکی از این هواداران، ماتیو، با وجود خواب کم و چشمان پف کرده، به تماشای تمامی بازی‌ها ادامه می‌دهد و می‌گوید: «بعد از بازی اتریش و اردن، که ساعت ۶ صبح برگزار شد، وقتی بازی تمام شد، دیگر چشمانم در برابر نور روز باز نمی‌شد.»

ماتیو برای ادامه روزهای خود از میکروخواب‌ها استفاده می‌کند و در طول روز به طور متناوب کار و استراحت می‌کند. او همچنین به دلیل برگزاری بازی‌ها در ساعات غیرمعمول، به ناچار برخی از ساعات کاری خود را به خواب اختصاص می‌دهد.

در همین حال، پی‌یر فیلیپ، متخصص خواب، به این نکته اشاره می‌کند که برای حفظ سلامت، هر فرد باید حداقل ۷ ساعت خواب در ۲۴ ساعت داشته باشد. او می‌گوید: «کمبود خواب می‌تواند تأثیرات منفی بر روی کارایی فرد داشته باشد و حتی رانندگی را خطرناک کند.»

مهدی، یکی دیگر از هواداران، با وجود خستگی، به تماشای بازی‌ها ادامه می‌دهد و برای اینکه از خواب نرود، به خود فشار می‌آورد. او می‌گوید: «من بعد از بازی‌ها دو ساعت می‌خوابم و سپس به کار می‌روم. این وضعیت برایم عادی شده است.»

در نهایت، این هواداران با استفاده از روش‌های مختلف سعی در مدیریت خواب و تماشای بازی‌ها دارند، اما همچنان با چالش‌های خواب و خستگی مواجه هستند. آن‌ها امیدوارند که بتوانند تا پایان جام جهانی به تماشای بازی‌ها ادامه دهند و از این تجربه لذت ببرند.

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