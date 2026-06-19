ستاره سابق استقلال برای برزیل خط و نشان کشید

به گزارش ایلنا، تیم ملی هائیتی که پس از ۵۲ سال موفق به حضور دوباره در جام جهانی شده، رقابت‌های خود را با شکست یک بر صفر مقابل اسکاتلند آغاز کرد. با این حال عملکرد قابل قبول این تیم باعث شده بازیکنان هائیتی همچنان به ادامه مسیر و حفظ امیدهای صعود فکر کنند.

هائیتی در دومین دیدار خود باید به مصاف برزیل برود؛ مسابقه‌ای که برای این تیم از اهمیت بالایی برخوردار است و کسب امتیاز در آن می‌تواند شانس صعود نماینده کارائیب به مرحله حذفی را زنده نگه دارد.

داکنز نازون، مهاجم باتجربه هائیتی که سابقه حضور در استقلال را نیز در کارنامه دارد، در گفت‌وگو با سایت رسمی فیفا این مسابقه را چالشی بزرگ برای تیمش توصیف کرد. او که به دلیل ناراحتی جزئی از ناحیه همسترینگ بخشی از تمرینات اخیر را به صورت اختصاصی دنبال کرده، معتقد است این دیدار برای مردم کشورش اهمیت ویژه‌ای دارد.

نازون در این باره گفت: «برزیل یکی از قدرتمندترین تیم‌های فوتبال جهان است و بازی مقابل چنین حریفی آزمون مهمی برای ما خواهد بود. با این حال زمانی که پیراهن هائیتی را بر تن دارید، همه چیز در خدمت موفقیت کشور قرار می‌گیرد و ما تلاش می‌کنیم مردم‌مان را سربلند کنیم.»

وی همچنین درباره حمایت هواداران هائیتی افزود: «می‌دانیم مردم کشورمان پشت ما هستند و از تیم حمایت می‌کنند. حالا این ما هستیم که باید با عملکردمان پاسخ این حمایت را بدهیم.»

مهاجم ۳۲ ساله هائیتی در پایان با اشاره به شرایط مسابقه برابر برزیل اظهار کرد: «طبیعی است که برزیل به عنوان مدعی وارد زمین شود، اما ما نیز توانایی‌های خودمان را داریم. باید شرایط را به سود خود تغییر دهیم. جام جهانی بارها نشان داده که هیچ نتیجه‌ای از پیش مشخص نیست و هر تیمی می‌تواند شگفتی خلق کند.»

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