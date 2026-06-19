به گزارش ایلنا، شمس‌آذر قزوین در فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر یکی از تیم‌هایی بود که بیشترین اعتماد را به بازیکنان جوان نشان داد. رویکردی که باعث شد چندین چهره مستعد فرصت حضور در سطح نخست فوتبال ایران را به دست آورند و نام خود را در لیگ برتر مطرح کنند.

در آستانه آغاز رسمی فعالیت باشگاه‌ها در بازار نقل‌وانتقالات، برخی از بازیکنان جوان شمس‌آذر مورد توجه تیم‌های دیگر قرار گرفته‌اند و همین مسئله می‌تواند شرایط ویژه‌ای را برای باشگاه قزوینی در تابستان پیش‌رو رقم بزند.

شمس‌آذر در سال‌های اخیر از محل فروش بازیکنان جوان و مستعد خود درآمدزایی قابل توجهی داشته و حالا نیز احتمال دارد با دریافت پیشنهادهای جدید، شرایط برای انتقال برخی نفرات این تیم فراهم شود.

با این حال، وحید رضایی بر حفظ ساختار اصلی تیم تأکید دارد و خواهان حفظ شاکله فنی شمس‌آذر برای فصل آینده است. به همین منظور قرار است در نشست مشترک مدیران باشگاه و سرمربی تیم، موضوع نقل‌وانتقالات، جذب بازیکنان جدید و همچنین وضعیت پیشنهادهای احتمالی برای بازیکنان جوان مورد بررسی قرار گیرد.

شمس‌آذر که یکی از تیم‌های موفق در زمینه معرفی استعدادهای جوان به فوتبال ایران محسوب می‌شود، به‌زودی برنامه‌های خود را برای حضور در فصل جدید لیگ برتر نهایی خواهد کرد.

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