برنامه امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶: آمریکا به مصاف استرالیا میرود/ برزیل برابر هائیتی
مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد و شامگاه جمعه و شنبه با برگزاری چهار دیدار پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، رقابتهای روز دهم جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری چهار مسابقه ادامه پیدا میکند و تیمهای آمریکا، برزیل، مراکش و ترکیه برابر رقبای خود به میدان خواهند رفت.
در نخستین دیدار، تیم ملی آمریکا از ساعت ۲۲:۳۰ جمعه ۲۹ خرداد در ورزشگاه سیاتل به مصاف استرالیا میرود. آمریکاییها که از حمایت هواداران خود بهره میبرند، امیدوارند با کسب نتیجهای مطلوب گام بلندی برای صعود به مرحله حذفی بردارند.
بامداد شنبه ۳۰ خرداد و از ساعت ۰۱:۳۰، اسکاتلند در ورزشگاه ژیلت برابر مراکش قرار میگیرد؛ دیداری که میتواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت دو تیم در جدول گروهی داشته باشد.
از ساعت ۰۴:۳۰ نیز برزیل، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی، در ورزشگاه فیلادلفیا مقابل هائیتی صفآرایی خواهد کرد. سلسائو برای حفظ روند موفق خود به دنبال کسب سه امتیاز دیگر است.
آخرین مسابقه روز دهم از ساعت ۰۶:۳۰ برگزار میشود؛ جایی که ترکیه در ورزشگاه سانفرانسیسکو برابر پاراگوئه قرار خواهد گرفت. این دیدار نیز از جمله مسابقات حساس مرحله گروهی محسوب میشود و هر دو تیم برای افزایش شانس صعود به دنبال پیروزی خواهند بود.
برنامه مسابقات روز دهم جام جهانی ۲۰۲۶
جمعه ۲۹ خرداد
۲۲:۳۰ | آمریکا - استرالیا | ورزشگاه سیاتل
شنبه ۳۰ خرداد
۰۱:۳۰ | اسکاتلند - مراکش | ورزشگاه ژیلت
۰۴:۳۰ | برزیل - هائیتی | ورزشگاه فیلادلفیا
۰۶:۳۰ | ترکیه - پاراگوئه | ورزشگاه سانفرانسیسکو