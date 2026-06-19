به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی ایران، امیر قلعه‌نویی، پس از تساوی ۲-۲ با نیوزیلند در بازی افتتاحیه، این شرایط را به عنوان «بیشترین ظلم» به تیم خود توصیف کرد. فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که این محدودیت‌ها «با اصل فراهم کردن شرایط برابر برای تمامی تیم‌های شرکت‌کننده مغایرت دارد و ممکن است بر روند آماده‌سازی تیم‌ها تأثیر منفی بگذارد».

این فدراسیون همچنین تأکید کرد که به‌طور رسمی نارضایتی خود را به فیفا اعلام خواهد کرد. حضور ایران در جام جهانی تحت تأثیر تنش‌های سیاسی و نگرانی‌های امنیتی قرار دارد. رئیس فیفا، جیانی اینفانتینو، پس از بازی با نیوزیلند به رختکن تیم ایران رفت تا از نزدیک با وضعیت آنها آشنا شود.

تعدادی از اعضای کادر فنی ایران به دلیل عدم دریافت ویزا نتوانستند به ایالات متحده وارد شوند. فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواسته است تا «اصول بی‌طرفی، انصاف و مقررات موجود» را رعایت کند.

تیم ملی ایران که به دلیل شرایط موجود، محل استقرار خود را از آریزونا به تیخوانا در مکزیک تغییر داده، هنوز دو بازی گروهی دیگر در ایالات متحده دارد. آنها در تاریخ ۲۱ ژوئن به مصاف بلژیک خواهند رفت و در تاریخ ۲۷ ژوئن با مصر دیدار خواهند کرد.

فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که برای آماده‌سازی بهینه، نیاز به ورود به هر شهر میزبان دو روز قبل از هر بازی دارد، اما این درخواست برای بازی با نیوزیلند تأیید نشد. این شرایط برای بازی با بلژیک نیز تکرار شده است و فدراسیون فوتبال ایران بار دیگر خواستار اجازه سفر به لس آنجلس دو روز قبل از بازی شده است.

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