پدیدهای که با برکت مسی جهانی شد
لویسیوس دیدسون، از خرابههای زلزله تا درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶
ستاره خط حمله هائیتی که در کودکی و پس از زلزله ویرانگر ۲۰۱۰ با لیونل مسی دیدار کرده بود، با انگیزههایی الهامبخش به عنوان امید اول تیمش در جام جهانی به میدان میرود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال هائیتی پس از گذشت ۵۲ سال، اکنون دومین حضور خود را در رقابتهای جام جهانی تجربه میکند. آنها در یکی از سختترین و مرگبارترین گروههای این تورنمنت، در کنار اسکاتلند، برزیل و مراکش قرار گرفتهاند. صعود به دور بعدی مسابقات، یک دستاورد تاریخی برای این تیم خواهد بود؛ تیمی که پس از شکست تلخ در گام نخست مقابل اسکاتلند، اگر نمیخواهد پیش از رسیدن به هفته پایانی عملاً از گردونه رقابتها حذف شود، باید به هر قیمتی که شده در دیدار برابر برزیل امتیاز کسب کند. هائیتی برای تحقق این رویای بزرگ، روی تواناییهای لویسیوس دیدسون حساب ویژهای باز کرده است؛ بازیکنی که بیش از ۱۵ سال پیش، مسیر زندگیاش با لیونل مسی گره خورد.
زلزله ویرانگر ۲۰۱۰؛ روزی که مسی فرشته نجات دیدسون شد
در بعدازظهر روز ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰، زمینلرزهای به بزرگی ۷.۳ ریشتر هائیتی را تکان داد و به ویرانی کشاند. در پی این حادثه هولناک، بیش از ۲۰۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند و شمار بیشماری از مردم با چشمانی گریان تماشا کردند که چگونه خانه و کاشانهشان به تلی از خاک و آوار تبدیل میشود. شش ماه پس از این فاجعه طبیعی و تراژیک، لیونل مسی در قالب برنامههای بشردوستانه سازمان یونیسف به هائیتی سفر کرد تا از کمپ پناهندگان و خانوادههایی که سقف بالای سر خود را از دست داده بودند، بازدید کند.
یکی از آن کودکانی که در آن روز در کمپ حضور داشت، لویسیوس دیدسون بود که در آن زمان تنها ۹ سال سن داشت. اکنون با گذشت ۱۶ سال از آن روزهای تاریک، این پسر هائیتیایی با افتخار پیراهن تیم ملی کشورش را در بزرگترین صحنه فوتبالی جهان بر تن میکند و به یکی از اصلیترین و زهرآگینترین تهدیدهای تهاجمی تیم تحت هدایت سباستین مینیه تبدیل شده است.
لیگ مشترک در آمریکا؛ تقابل غیرمستقیم با فوقستاره آرژانتینی
این بال راست ۲۵ ساله در حال حاضر در تیم افسی دالاس و در لیگ حرفهای آمریکا (MLS) توپ میزند؛ همان لیگی که لیونل مسی نیز در آن حضور دارد. فوقستاره آرژانتینی در کنفرانس شرق بازی میکند، در حالی که لویسیوس دیدسون در کنفرانس غرب برای دالاس به میدان میرود. این بازیکن هائیتیایی در ترکیب اصلی باشگاه خود یک مهره ثابت و همیشگی به شمار نمیرود و تا اینجای فصل جاری (که در ماه دسامبر به پایان میرسد)، موفق شده در ۷ مسابقهای که فرصت بازی پیدا کرده، تنها یک بار دروازه رقبای خود را باز کند.