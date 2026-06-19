شلیک نهایی مونتلا با جادوی گولر و ییلدیز

به گزارش ایلنا، هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه D، شاهد یک نبرد فوق‌العاده حساس و پربرخورد بین ترکیه و پاراگوئه در ورزشگاه لوی آی اس سانتا کلارا خواهد بود. هر دو تیم پس از چشیدن طعم تلخ شکست در بازی‌های افتتاحیه خود، تحت فشار شدیدی پا به این مسابقه می‌گذارند و این بدان معناست که یک باخت دیگر می‌تواند امیدهای صعود آن‌ها به مرحله حذفی را تقریبا به صفر برساند.

تیم ملی ترکیه پس از غیبتی طولانی و برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲، با کوهی از انتظارات و به لطف داشتن یک نسل جوان که به عنوان یکی از آینده‌دارترین نسل‌های اروپا شناخته می‌شود، به جام جهانی بازگشت. با این حال، گام اول آن‌ها در این تورنمنت با شکست ناامیدکننده ۲ بر ۰ مقابل استرالیا به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که نگرانی‌های زیادی را در مورد کارایی خط حمله تیم وینچنزو مونتلا ایجاد کرد.

آردا گولر و کنان ییلدیز، فرماندهان ترکیه

بزرگ‌ترین منبع امید و هیجان برای ترکیه، به استعداد ناب بازیکنانی چون آردا گولر و کنان ییلدیز بازمی‌گردد؛ دو ستاره نوظهور که انتظار می‌رود برای سال‌های متمادی به چهره‌های کلیدی فوتبال اروپا تبدیل شوند. هر دو بازیکن می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در این مسابقه ایفا کنند؛ جایی که ترک‌ها باید خطرات به مراتب بیشتری را در یک‌سوم تدافعی حریف خلق کنند.

در کنار آن‌ها، تجربه گران‌بهای هاکان چالهان‌اوغلو قرار دارد که ریتم بازی را از میانه میدان دیکته می‌کند، در حالی که ثبات دفاعی تیم توسط مدافعانی چون مریح دمیرال، عبدالکریم بارداکچی و فردی کادی‌اوغلو تامین می‌شود. تمام شواهد نشان می‌دهد که مونتلا به سیستم محبوب خود یعنی ۱-۳-۲-۴ وفادار خواهد ماند.

ترکیب احتمالی و پیش‌بینی‌شده ترکیه:

اوغورجان چاکر؛ زکی چلیک، مریح دمیرال، عبدالکریم بارداکچی، فردی کادی‌اوغلو؛ هاکان چالهان‌اوغلو، اسماعیل یوکسک؛ باریش آلپر یلماز، آردا گولر، کنان ییلدیز؛ کرم آکتورک‌اوغلو.

پاراگوئه، نیازمند تمرکز صددرصدی در خط دفاعی

اگرچه بخش زیادی از توجهات روی واکنش و بازگشت ترکیه به جدول متمرکز شده است، اما پاراگوئه نیز پس از شکست سنگین مقابل ایالات متحده، به همان اندازه تشنه و نیازمند کسب امتیاز است. شاگردان گوستاوو آلفارو بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارند که می‌توانند از کوچک‌ترین اشتباهات حریف، به ویژه در انتقال‌های سریع فاز تهاجمی و ضربات ایستگاهی، نهایت استفاده را ببرند.

نام‌هایی چون خولیو انسیسو، میگل آلمیرون، گوستاوو گومز و آنتونیو سانابریا یک تهدید دائمی و جدی برای خط دفاعی ترکیه به شمار می‌روند؛ خط دفاعی که در اولین بازی خود در جام جهانی نشان داد آسیب‌پذیر است.

با توجه به نیاز مبرم و حیاتی هر دو تیم به سه امتیاز این مسابقه، این تقابل از همان سوت آغاز بازی نوید یک نبرد پربرخورد و نفس‌گیر را می‌دهد. برای ترکیه، این مسابقه می‌تواند نقطه پرتاب و آغاز یک بازگشت باشکوه باشد یا اینکه به یک مانع بزرگ در مسیر بازگشت آن‌ها به بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان تبدیل شود.

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