به گزارش ایلنا، مانوئل نویر رسماً تأیید کرده است که پس از پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از فوتبال ملی خداحافظی خواهد کرد. این دروازه‌بان باسابقه در ابتدا پس از پایان مسابقات یورو ۲۰۲۴ در کشورش تصمیم گرفته بود به دوران حضورش در تیم ملی آلمان پایان دهد، اما در آستانه تورنمنت تابستان امسال از تصمیم خود بازگشت و دوباره به جمع مانشافت اضافه شد.

نویر با ۴۰ سال و ۷۹ روز سن، در جریان پیروزی تیمش مقابل کوراسائو به مسن‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال آلمان در یک تورنمنت معتبر تبدیل شد. او با عبور از رکورد لوتار ماتئوس که در مرحله گروهی یورو ۲۰۰۰ مقابل پرتغال ۳۹ سال و ۹۱ روز سن داشت، این افتخار را به نام خود ثبت کرد.

نویر بیستمین بازی خود را در ادوار جام جهانی انجام داد تا پس از هوگو لوریس فرانسوی (با ۲۰ بازی)، دومین دروازه‌بان تاریخ فوتبال باشد که به این آمار شگفت‌انگیز دست می‌یابد. این چهلمین بازی نویر در یک تورنمنت بزرگ برای آلمان بود و او را پس از کریستیانو رونالدو (با ۵۲ بازی)، به دومین بازیکن اروپایی تاریخ تبدیل کرد که به چنین رکوردی می‌رسد. با وجود تصمیم او برای بازگشت به اردوی ژرمن‌ها، نویر تأیید کرد که این آخرین تورنمنت او با پیراهن کشورش خواهد بود.

"من در سال ۲۰۲۴ و پس از یک یوروی خانگی خوب، به دلیل موجهی از تیم ملی کنار کشیدم. برای من این تصمیم درستی بود و احساس خوبی به آن داشتم. اگر می‌خواستم در دو سال گذشته هم به بازی در تیم ملی ادامه دهم، بار ورزشی بسیار سنگینی برایم به همراه داشت. برای من کاملاً روشن است که این آخرین تورنمنت من خواهد بود. برنامه‌ای ندارم که دو سال دیگر در رقابت‌های یوروی بعدی حضور داشته باشم. در روزهای گذشته با این واقعیت که این مسابقات آخرین بازی‌های من برای آلمان است کنار آمده‌ام. اما می‌خواهم به تمام بازی‌های پیش‌رو فکر کنم و به پیراهن‌های یادگاری خداحافظی نگاه نکنم."

فرصت بزرگ عقاب‌ها برای صعود زودهنگام پس از ۱۲ سال

تیم ملی آلمان پس از پیروزی پرگل ۷ بر ۱ مقابل کوراسائو، به دنبال این است که برای اولین بار از جام جهانی ۲۰۰۶ (زمانی که کاستاریکا و لهستان را شکست دادند)، در هر دو بازی ابتدایی خود در مرحله نهایی جام جهانی به پیروزی برسد. برد مقابل ساحل عاج در روز شنبه، صعود آن‌ها به مرحله حذفی را قطعی خواهد کرد؛ دستاوردی که ژرمن‌ها از جام جهانی ۲۰۱۴ (یعنی همان دوره‌ای که قهرمان جهان شدند) موفق به تکرار آن در دو بازی اول نشده‌اند.

"این هدف اصلی ماست. همه چیز در دستان خودمان قرار دارد. ما نمی‌خواهیم به جام‌های جهانی گذشته نگاه کنیم. تیم اصلاً به این مسائل فکر نمی‌کند. ما به قدم بعدی نگاه می‌کنیم و قدم بعدی ما تقابل با ساحل عاج است. صعود به مرحله بعد تنها پس از انجام بازی دوم، اتفاقی بسیار خاص خواهد بود و به ما این اجازه را می‌دهد که کمی به مسیرهای دورتر پیش‌رو نگاه کنیم."

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