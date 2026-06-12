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تمسخر جنجالی ایتالیا توسط اینتفانتینو زیر تیغ تند انتقادات

تمسخر جنجالی ایتالیا توسط اینتفانتینو زیر تیغ تند انتقادات
کد خبر : 1797891
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رئیس فیفا با کنایه به عدم حضور ایتالیا در جام جهانی، از احتمال افزایش تعداد تیم‌ها به ۶۴ خبر داد که با واکنش‌های منفی در این کشور مواجه شد.

به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، در اظهاراتی کنایه‌آمیز به غیبت ایتالیا در جام جهانی ۲۰۲۶ اشاره کرد و گفت که شاید با افزایش تعداد تیم‌ها از ۴۸ به ۶۴، این کشور بتواند به رقابت‌ها راه یابد. این اظهارات که در گفت‌وگو با تلویزیون برزیلی کازه‌تی‌وی قبل از بازی افتتاحیه جام جهانی بین مکزیک و آفریقای جنوبی بیان شد، به سرعت در ایتالیا منتشر و مورد انتقاد قرار گرفت.

اینفانتینو در این مصاحبه گفت: "در حال حاضر از این جام جهانی تاریخی با ۴۸ تیم لذت می‌بریم. شاید ایتالیا با ۶۴ تیم بتواند به رقابت‌ها راه یابد. می‌توانم تعداد تیم‌ها را به ۲۲۸ افزایش دهم تا ببینیم آیا آنها می‌توانند صعود کنند." این اظهارات در ایتالیا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و هواداران تیم ملی ایتالیا آن را بی‌احترامی به چهار بار قهرمان جهان دانستند که در حال حاضر با بحران عمیقی مواجه است و هنوز از غیبت تیم ملی خود در این رقابت‌ها ناامید هستند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که از اینفانتینو درباره احتمال افزایش تعداد تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی پرسیده شد. او توضیح داد که این موضوع در شورای فیفا مطرح شده، اما تأکید کرد که در حال حاضر این سازمان بر روی نخستین دوره این مسابقات با ۴۸ تیم متمرکز است. او همچنین افزود: "مسئله این است که حتی با ۶۴ تیم، لزوماً تعداد بیشتری از بازی‌ها نخواهیم داشت، یا ممکن است همان تعداد بازی وجود داشته باشد اما با مشارکت گسترده‌تری از تیم‌های مختلف در سراسر جهان."

ایتالیا از سال ۲۰۱۴ و جام جهانی برزیل که در مرحله گروهی حذف شد، نتوانسته در این رقابت‌ها شرکت کند و اکنون برای سومین بار متوالی در جام جهانی ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ غایب خواهد بود.

 

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