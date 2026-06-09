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صفایی: اجازه ندادیم نود ارومیه نفس بکشد

صفایی: اجازه ندادیم نود ارومیه نفس بکشد
کد خبر : 1796680
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سرمربی فرد البرز پس از پیروزی ۶ بر صفر مقابل نود ارومیه، موفقیت تیمش را حاصل اجرای دقیق برنامه‌های فنی و عملکرد منسجم بازیکنان دانست.

به گزارش ایلنا،  فرید صفایی در نشست خبری پس از برتری پرگل تیمش برابر نود ارومیه اظهار داشت: «از ابتدای هفته روی نقاط قوت و ضعف حریف کار کرده بودیم و بازیکنان به خوبی برنامه‌های فنی را در زمین اجرا کردند.»

وی با اشاره به روند بازی گفت: «می‌دانستیم نود ارومیه تیمی باانگیزه است و در خانه کار سختی داریم، اما روی پرسینگ، شدت بازی و کنترل میانه میدان تمرکز کرده بودیم و همین موضوع به ما کمک کرد تا جریان مسابقه را در اختیار بگیریم.»

سرمربی فرد البرز ادامه داد: «در نیمه نخست به سه گل رسیدیم، اما در رختکن به بازیکنان تأکید کردم که بازی هنوز تمام نشده است. خوشبختانه آنها با تمرکز بالا به کار خود ادامه دادند و نتیجه مطلوبی به دست آمد.»

صفایی با تمجید از عملکرد شاگردانش افزود: «اتحاد و همدلی بازیکنان نقش مهمی در این پیروزی داشت. خوشحال هستیم که برخی بازیکنان پس از مدت‌ها دوباره موفق به گلزنی شدند و این موضوع برای تیم اهمیت زیادی دارد.»

او در پایان درباره داوری مسابقه نیز گفت: «پس از گل‌های ابتدایی، برخی تصمیمات داوری به ضرر تیم ما بود، اما با وجود این شرایط، از عملکرد بازیکنانم رضایت کامل دارم و به آنها افتخار می‌کنم.»

 

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