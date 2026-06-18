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AFC باز هم با درخواست ایران مخالفت کرد/ معرفی سه نماینده ایران تا ۱۰ خرداد

AFC باز هم با درخواست ایران مخالفت کرد/ معرفی سه نماینده ایران تا ۱۰ خرداد
کد خبر : 1787608
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کنفدراسیون فوتبال آسیا با پیشنهاد جدید فدراسیون فوتبال ایران برای معرفی شش تیم مخالفت کرد.

به گزارش ایلنا، پس از مخالفت AFC با درخواست فدراسیون فوتبال ایران برای به تعویق انداختن زمان معرفی نمایندگان باشگاه‌های ایران به این نهاد، حالا  AFC با پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایران برای معرفی شش تیمی که شانس کسب سهمیه آسیایی دارند، مخالفت کرده است.

فدراسیون فوتبال ایران قصد داشت با معرفی شش تیمی که شانس کسب سهمیه آسیایی دارند به AFC، در زمان مناسب از میان آنها سه نماینده ایران را معرفی کند که این موضوع با مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا روبرو شده است.

حالا فدراسیون فوتبال ایران باید تا ۱۰ خرداد سه نماینده ایران را برای حضور در رقابت‌های آسیایی به AFC معرفی کند.

 

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