پایان لیگ ۱ فرانسه: سهمیهها مشخص شد
رقابتهای لیگ ۱ فرانسه به پایان رسید؛ فصلی که با رفتن نیس به پلیاف بقا، فروپاشی لیون و پیروزی پاریس افسی مقابل پاری سن ژرمن در دربی پایتخت همراه بود.
به گزارش ایلنا، آخرین تکالیف لیگ ۱ در این فصل مشخص شد. منتظرهترین اتفاق مربوط به تیمی بود که باید در پلیاف بقا به مصاف سناتین برود؛ این قرعه به نام نیس افتاد. نیس که فینالیست جام حذفی فرانسه نیز هست و به شکلی باورنکردنی میان سقوط و حضور در اروپا معلق مانده، در بازی آخر مقابل متز به تساوی رضایت داد، در حالی که لوآور و اوسر با کسب سه امتیاز، بقای خود را در لیگ قطعی کردند.
فروپاشی عجیب و غیرمنتظره لیون تحت هدایت فونسکا نیز از نکات مهم بود؛ در حضور اولاس، رئیس سابق باشگاه، اندریک و همتیمیهایش با نتیجه ۴–۰ مقابل لانس شکست خوردند و در رتبه چهارم قرار گرفتند. با این نتیجه آنها مجبور به حضور در دور مقدماتی لیگ قهرمانان خواهند بود، در حالی که لیل در رتبه سوم ایستاد و مستقیماً راهی مرحله گروهی شد.
پاریس افسی نیز با پیروزی در دربی مقابل قهرمان مسابقات (پیاسجی)، فصل را با شیرینی به پایان رساند. مارسی با شکست ۳–۱ رن، ضمن سبقت از این تیم، صعودش به لیگ اروپا را قطعی کرد. موناکو نیز در دیداری عجیب مقابل استراسبورگ متحمل یک کامبک شگفتانگیز شد و بازی برده ۱–۴ را ۵–۴ واگذار کرد. اکنون تیم پرنسنشین فقط باید امیدوار به قهرمانی لانس در جام حذفی باشد تا سهمیه لیگ کنفرانس را به دست آورد.
جدول ردهبندی نهایی:
۱. پاری سن ژرمن ۷۶ امتیاز (قهرمان)
۲. لنز ۷۰ امتیاز (صعود به لیگ قهرمانان)
۳. لیل Bell ۶۱ امتیاز (صعود به لیگ قهرمانان)
۴. لیون ۶۰ امتیاز (حضور در مقدماتی لیگ قهرمانان)
۵. مارسی ۵۹ امتیاز (صعود به لیگ اروپا)
۶. رن ۵۹ امتیاز (لیگ اروپا یا لیگ کنفرانس)
۷. موناکو ۵۴ امتیاز
۸. استراسبورگ ۵۳ امتیاز
۹. لوریان ۴۵ امتیاز
۱۰. تولوز ۴۴ امتیاز
۱۱. پاریس افسی ۴۴ امتیاز
۱۲. برست ۳۹ امتیاز
۱۳. آنژه ۳۶ امتیاز
۱۴. لوآور ۳۵ امتیاز
۱۵. اوسر ۳۴ امتیاز
۱۶. نیس ۳۲ امتیاز (حضور در پلیاف بقا)
۱۷. نانت ۲۳ امتیاز * (سقوط به دسته پایینتر)
۱۸. متز ۱۷ امتیاز (سقوط به دسته پایینتر)