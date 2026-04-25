نگرانی بزرگ برای رئال مادرید

خروج ناگهانی امباپه در دقیقه ۸۰ به دلیل مصدومیت

کیلیان امباپه در دیدار حساس مقابل رئال بتیس دقایقی مانده به پایان بازی با اشاره مستقیم به نیمکت تقاضای تعویض کرد و بدون توقف راهی رختکن شد؛ رفتاری که احتمال مصدومیت جدی او را بالا برده و هواداران رئال را نگران کرده است.

به گزارش ایلنا،  در مسابقه مهم رئال مادرید برابر رئال بتیس و در حالی که کهکشانی‌ها با برتری شکننده یک بر صفر پیش بودند، کیلیان امباپه در دقیقه ۸۰ ناگهان از نیمکت درخواست تعویض کرد. آنچه نگرانی‌ها را افزایش داد، ترک فوری زمین و رفتن مستقیم او به تونل رختکن بود؛ اقدامی که معمولاً نشان‌دهنده آسیب‌دیدگی عضلانی جدی است.

آلوارو آربلوا که از این اتفاق غافلگیر شده بود، بلافاصله گونزالو گارسیا را جایگزین امباپه کرد و همزمان براهیم دیاز نیز زمین را ترک کرد تا مانوئل آنخل وارد میدان شود.

خروج زودهنگام ستاره شماره ۹ رئال در دقایق حساس پایانی، هواداران را نگران کرده است. حالا همه منتظر بیانیه رسمی تیم پزشکی و نشست خبری پس از بازی هستند تا مشخص شود این تعویض ناشی از مصدومیت جدی بوده یا یک اقدام احتیاطی.

