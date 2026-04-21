چلسی با ترکیبی متفاوت به دنبال بازگشت برابر برایتون
چلسی در شرایطی به مصاف برایتون میرود که غیبت چند مهره کلیدی دست کادر فنی را برای انتخاب ترکیب اصلی بسته و احتمال تغییرات مهم در آرایش آبیهای لندن وجود دارد.
به گزارش ایلنا، چلسی در یکی از حساسترین دیدارهای هفته سی و چهارم لیگ برتر انگلیس با شرایطی متفاوت مقابل برایتون قرار میگیرد. آبیهای لندن که برای بازگشت به جمع مدعیان سهمیه اروپایی به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارند، با توجه به مصدومیت چند بازیکن تاثیرگذار، احتمالا با ترکیبی متفاوت وارد زمین خواهند شد.
در چارچوب دروازه انتظار میرود فیلیپ یورگنسن جایگاه خود را حفظ کند و بار دیگر به عنوان انتخاب نخست در ترکیب اصلی قرار بگیرد. در خط دفاع، غیبت ریس جیمز و لوی کولویل میتواند باعث تغییر در چینش خط عقب شود و احتمال استفاده از مدافعان جوانتر یا جابهجایی در پستها را افزایش دهد.
در میانه میدان، چلسی به دنبال ایجاد تعادل بین فاز دفاعی و هجومی است و احتمالا از ترکیبی استفاده خواهد کرد که توانایی حفظ توپ و انتقال سریع به حمله را داشته باشد. حضور هافبکهای دونده و جنگنده در این بخش میتواند نقش مهمی در کنترل جریان بازی ایفا کند.
در خط حمله، وضعیت ژوائو پدرو هنوز مشخص نیست و در صورت غیبت او، کادر فنی مجبور به ایجاد تغییر در ساختار هجومی خواهد شد. این موضوع میتواند فرصت را برای سایر مهاجمان فراهم کند تا در ترکیب اصلی قرار بگیرند و خودی نشان دهند.
با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی میشود چلسی با رویکردی محتاطانه اما با هدف کسب پیروزی وارد میدان شود. ترکیبی که احتمالا با تغییراتی نسبت به بازیهای گذشته همراه خواهد بود و میتواند نقش تعیینکنندهای در سرنوشت این دیدار حساس داشته باشد.
ترکیب احتمالی چلسی برابر برایتون:
سانچز، گوستو، چالوبا، هاتو، کوکوریا، کایسدو، سانتوس، پالمر، انزو فرناندز، نتو و دلاپ.