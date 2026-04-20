شلیک گلولههای پلاستیکی توسط پلیس در دربی نیمهتمام (عکس)
درگیریهای خشونتآمیز میان هواداران و نیروهای پلیس در روز یکشنبه، منجر به لغو و نیمهتمام ماندن تقابل حساس میان دو تیم صدرنشین لیگ پاراگوئه شد.
به گزارش ایلنا، در جریان دیدار حساس دو تیم المپیا و سرو پورتنیو که در شهر آسونسیون، پایتخت پاراگوئه برگزار میشد، شلیک گلولههای پلاستیکی و گاز اشکآور توسط پلیس به سمت سکوها، صدها تماشاگر وحشتزده را مجبور کرد برای نجات جان خود به داخل زمین مسابقه فرار کنند. این مسابقه که به دلیل رقابت دیرینه دو تیم به «سوپرکلاسیکو» شهرت دارد، در ورزشگاه «دفنسورس دل چاکو» به صحنه جنگ میان هواداران و نیروهای امنیتی تبدیل شد.
طبق گفته شاهدان عینی، جرقه این ناآرامیها زمانی زده شد که صدای انفجار ترقههای متعدد در بخش اختصاصیافته به هواداران «سرو پورتنیو» شنیده شد. پس از آن درگیریها به سرعت شدت گرفت و کنترل اوضاع از دست ماموران خارج شد. پلیس بلافاصله وارد عمل شد و حدود ۱۰۰ نفر از آشوبگران را بازداشت کرد. اگرچه هنوز آمار دقیقی از مصدومان احتمالی در میان هواداران منتشر نشده، اما گزارشهای رسمی نیروهای امنیتی حاکی از مجروح شدن حداقل شش افسر پلیس است که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
دکتر دیوید تورالس، سخنگوی بیمارستان محلی، در تشریح وضعیت مجروحان اظهار داشت: «افسران منتقل شده دچار آسیبهای شدید از ناحیه سر، پارگی پوست و زخمهای عمیق شدهاند که احتمال میرود برخی از آنها ناشی از ضربات چاقو و اجسام تیز باشد.»
نیروی پلیس محلی با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «ماموران ما برای حفظ امنیت سایر تماشاگران فوراً وارد عمل شدند. در حال حاضر تلاش برای شناسایی محرکان و عاملان اصلی این درگیریها آغاز شده تا علاوه بر اعمال مجازاتهای قانونی، محرومیتهای دائمی از حضور در تمامی رویدادهای ورزشی برای آنها صادر شود.»
در جدول ردهبندی لیگ برتر پاراگوئه (دیویزیون د هونور)، تیم المپیا با ۶ امتیاز اختلاف نسبت به سرو پورتنیو (قهرمان سال ۲۰۲۵) در صدر قرار دارد. طبق قوانین اتحادیه فوتبال پاراگوئه (APF)، تیمی که هوادارانش باعث توقف و لغو بازی شوند، بازنده مسابقه اعلام خواهد شد.
این حادثه منجر به بروز تنش میان مدیران دو باشگاه نیز شده است. رودریگو نوگوئس، رئیس باشگاه المپیا، تأکید کرد که آنها از طریق کمیته انضباطی به دنبال کسب هر ۳ امتیاز این بازی هستند. در مقابل، بلاس رگورا، رئیس باشگاه سرو پورتنیو، مدعی شد که المپیا به عنوان میزبان مسابقه، مسئول اصلی تأمین امنیت استادیوم بوده و در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است. اکنون پرونده این دیدار جنجالی به فدراسیون فوتبال ارجاع شده تا حکم نهایی صادر شود.