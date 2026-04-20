غایبان بزرگ فهرست اولیه تیم ملی در آستانه آغاز اردوی جام جهانی 2026
اردوی جدید تیم ملی فوتبال ایران امروز در حالی با حضور ۳۰ بازیکن داخلی آغاز میشود که نام چندین ستاره آماده لیگ برتر در فهرست ابتدایی امیر قلعهنویی دیده نمیشود.
به گزارش ایلنا، اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 از ساعت 14 امروز دوشنبه آغاز شد و امیر قلعهنویی با توجه به ادامه رقابتهای باشگاهی لژیونرها، تصمیم گرفته است ۳۰ بازیکن لیگ برتری را بهطور موقت دعوت کند تا وضعیت فنی آنها را از نزدیک بررسی کند. با این حال، در این میان نام برخی ستارههای آماده لیگ دیده نمیشود؛ بازیکنانی که میتوانستند حداقل در فهرست اولیه قرار بگیرند اما این فرصت را از دست دادند.
دروازهبان:
حامد لک (فولاد خوزستان)
دروازهبان باتجربهای که همانند دورههای قبل، بار دیگر از فهرست تیم ملی جا ماند. لک پس از سه فصل موفق در مس رفسنجان و نمایش قابل قبول در فولاد ـ همراه با ۱۰ کلینشیت و یک پاس گل ـ انتظار داشت حداقل در فهرست اولیه قرار بگیرد، اما دوباره نامش خط خورد.
مدافعان میانی:
سامان فلاح (استقلال)
مدافعی که با عملکرد خوب در استقلال به اردوهای پیشین دعوت شده بود و حتی سابقه چهار بازی ملی دارد. با این وجود، فلاح که امید داشت در اردوی ماقبل جام جهانی دوباره شانس بازی پیدا کند، این بار از فهرست کنار گذاشته شد.
سیدمحمداحسان حسینی (خیبر خرمآباد)
مدافع خوشفرمی که سال درخشانی را در خیبر گذراند و حتی بازوبند کاپیتانی را به دست آورد. با وجود چهار گل و عملکرد خوب دفاعی، حسینی در میان دعوتشدگان جایی نگرفت، در حالی که همپستیاش مسعود محبی در لیست قرار دارد.
مدافعان کناری:
سیدابوالفضل جلالی (استقلال)
جوانترین بازیکن ایران در جام جهانی 2022 که تجربه بازی در این رقابتها را هم دارد. جلالی که در اردوهای پیشین حضور داشت، این بار خط خورد و فصل را با یک حسرت بزرگ به پایان رساند.
محمد نادری (تراکتور)
عضو مؤثر تیم قهرمان لیگ برتر که انتظار میرفت دستکم در فهرست اولیه باشد. نادری که در تورنمنت کافا نیز به میدان رفته بود، در ادامه فرصت بازی پیدا نکرد و حالا شانس جام جهانی را از دست میدهد.
سیدابوالفضل رزاقپور (فولاد خوزستان)
مدافعی که فصل بسیار خوبی داشت و در سمت چپ دفاع فولاد از تأثیرگذارترین بازیکنان بود. با وجود آمادگی مطلوب و نقش مهم در روند بدون شکست تیم، رزاقپور حتی یکبار هم به اردو دعوت نشد.
وینگرها:
علیرضا کوشکی (استقلال)
وینگر تکنیکی استقلال که در فینال تورنمنت العین درخشید و یکی از عوامل اصلی صدرنشینی استقلال در نیمفصل شد. با وجود ۳ گل و ۴ پاس گل در لیگ و عملکرد خوب آسیایی، از فهرست تیم ملی جا ماند.
مهدی تیکدری (گلگهر سیرجان)
یکی از بهترین وینگرهای فصل که در پنج گل و دو پاس گل نقش داشت. با وجود عملکرد عالی و حضور گلگهر در جمع مدعیان، هیچ بازیکنی از این تیم در فهرست نبود و نبود تیکدری علامت سؤال بزرگی ایجاد کرد.
مهدی لیموچی (سپاهان)
پدیده فصل که با ۹ گل در ۱۸ بازی لیگ برتر در آستانه آقایگلی قرار داشت اما مصدومیت شدید، روند خوبش را متوقف کرد. هرچند پس از بازگشت هفت بازی برای سپاهان انجام داد، اما برای تیم ملی کافی نبود.
مهاجم:
سعید سحرخیزان (استقلال)
مهاجم جوانی که در گلگهر و سپس در استقلال خوش درخشید و مجموعاً گلهای مهمی برای تیمهایش به ثمر رساند. با وجود عملکرد قابل قبول در این فصل، نام او هم در بین غایبان بزرگ دیده میشود.