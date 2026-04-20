واکنش معنادار کریس در شب صعود النصر (ویدئو)

به گزارش ایلنا، کاپیتان النصر در دقیقه ۱۱ دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل الوصل در ورزشگاه زعبیل دبی، قفل دروازه‌ها را باز کرد. رونالدو با قطع کردن ارسال دقیق بوشل، نهصد و هفتادمین گل دوران حرفه‌ای خود را به ثمر رساند تا بیش از هر زمان دیگری به رکورد تاریخی ۱۰۰۰ گل نزدیک شود.

با وجود تسلط کامل او در زمین، این فوق‌ستاره ۴۱ ساله بار دیگر با شعارهای تکراری «مسی، مسی» از سوی هواداران حریف روبرو شد. با این حال، رونالدو ترجیح داد با دو حرکت اعتراضی که به سرعت در فضای مجازی وایرال شد، مستقیماً به جمعیت پاسخ دهد؛ مهاجم افسانه‌ای ابتدا انگشتش را به نشانه سکوت روی لب‌هایش گذاشت و سپس با حرکت معروف «کالما» (آرامش)، از هواداران خواست آرام باشند و تماشاگر درخشش او بمانند.

تعویض ستاره پرتغالی پس از نهایی کردن پیروزی

النصر در این مسابقه بسیار قدرتمندتر از رقیب ظاهر شد و با نتیجه ۴ بر ۰ به پیروزی دست یافت. پس از گل اول رونالدو، اینیگو مارتینز در دقیقه ۲۴ اختلاف را دو برابر کرد و تنها دو دقیقه بعد، عبدالاله العمری گل سوم را به ثمر رساند. سادیو مانه، ستاره سابق لیورپول نیز در دقیقه ۸۰ گل چهارم را زد تا پیروزی را تکمیل کند. شب درخشان رونالدو در دقیقه ۶۷ به پایان رسید و او در حالی جای خود را به عبدالله الحمدان داد که ماموریت اصلی‌اش را برای تیم انجام داده بود. او در زمان حضورش در زمین ۲۴ لمس توپ و ۳ شوت به دروازه داشت و همچنان قلب تپنده خط حمله النصر در رقابت‌های قاره‌ای بود.

تمرکز روی نبرد نیمه‌نهایی

دیدارهای مرحله یک‌چهارم نهایی منطقه غرب در ابتدا برای بازه زمانی ۳ تا ۱۰ مارس برنامه‌ریزی شده بود، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به دلیل اثرات ناشی از جنگ در خاورمیانه، مسابقات را به تعویق انداخت و تصمیم گرفت بازی‌ها به صورت تک‌حذفی و در ورزشگاه‌های متمرکز برگزار شود. پیروزی النصر، آن‌ها را به دیدار نیمه‌نهایی مقابل الاهلی قطر در روز چهارشنبه رساند؛ برنده این مسابقه در فینال به مصاف گامبا اوزاکای ژاپن خواهد رفت که پیش از این صعود خود را قطعی کرده است.

