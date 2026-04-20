بازگشت دراماتیک ورنر با گل پیروزی‌بخش

تیمو ورنر پس از به ثمر رساندن نخستین گل خود با پیراهن سن‌خوزه ارث‌کوئیکز، با لبخند رضایت، پیروزی دراماتیک تیم جدیدش را جشن گرفت.

به گزارش ایلنا، مهاجم سابق تیم ملی آلمان پس از برتری قاطع ۴ بر یک سن‌خوزه ارث‌کوئیکز در جدال حساس و صدرنشینی مقابل لس‌آنجلس اف‌سی، با چهره‌ای خندان اظهار داشت: "من کاملاً خوشحالم. هر بازیکنی در زمین باید گل بزند و پاس گل بدهد، اما این وظیفه بیش از همه بر دوش مهاجمان است. این مشارکت باعث ایجاد اعتمادبه‌نفس فوق‌العاده‌ای می‌شود و اعتماد تیم را جلب می‌کند."

این مهاجم ۳۰ ساله پس از ثبت هفتمین پیروزی سن‌خوزه در هشت بازی اخیر، با زدن گل دوم در دقیقه ۵۶ و ارسال پاس گل اول برای اوسنی بودا در دقیقه ۵۳، ستاره بی‌چون‌وچرای زمین بود. بروس آرنا، سرمربی تیم، در تمجید از او گفت: "می‌توانید ببینید که تیمو قرار است بازیکنی خاص برای ما باشد. کمی زمان می‌برد تا او به آمادگی جسمانی و ریتم ایده‌آل خود برسد، اما او بازیکنی استثنایی است و خرید بزرگی برای تیم ما خواهد بود."

ورنر که در ماه ژانویه از لایپزیش به لیگ آمریکا پیوسته بود، پس از پشت سر گذاشتن یک دوره مصدومیت، اکنون در ۵ بازی آمار یک گل و سه پاس گل را ثبت کرده است. او افزود: "وقتی یک گل زیبا می‌زنی، لذت بازی دوچندان می‌شود. در کل برای من مهم بود که دوباره نامم را در تابلوی نتایج ثبت کنم. خوشحالم که توانستم به تیم کمک کنم و برنده شدیم."

با این نتیجه، سن‌خوزه ۲۱ امتیازی شد تا در کنار ونکوور وایت‌کپس که توماس مولر را در اختیار دارد، در صدر کنفرانس غرب قرار بگیرد؛ این در حالی است که لس‌آنجلس اف‌سی با ۱۶ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

اخبار مرتبط
