آقای گل لیگ زیر 18 سال ترکیه یک ایرانی است! (عکس)

به گزارش ایلنا، حسام گری بازیکن ایرانی شاغل در لیگ زیر 18 ساله‌های ترکیه و تیم لانگا اسپور، موفق شده عنوان آقای گلی را در این رده به نام خودش کند.

این بازیکن ایرانی که در این فصل به صورت قرضی راهی این تیم شده، اختلاف فاحش موفق شده به عنوان آقای گلی این رده دست یابد و این موضوع موردتوجه استعدادیابان لیگ ترکیه قرار گرفته است.

بازیکن گرگانی که با 27 گل در صدر جدول این رده قرار گرفته، در دو پست هافبک طراح و مهاجم برای تیمش به میدان رفته، در بخش پاس گل نیز در صدر قرار گرفته تا توان تهاجمی خود را در این رده به رخ بکشد. لانگا اسپور که به صورت قرضی حسام گری را در اختیار گرفته، اکنون در رده سوم جدول حاضر است و نکته جالب توجه اینکه این بازیکن ایرانی فصل آتی را باید در یک رده بالاتر و در تیمی در لیگ زیر 19 سال کار را دنبال کند.

حسام گری پیش از این نیز در گفتگویی مدعی شده بود علیرغم پیشنهاداتی که برای حضور در تیم ترکیه در اختیار دارد، رویای بازی در پیراهن تیم ملی را دنبال می‌کند و البته علیرغم پیشنهاداتی که برای بازی در لیگ ایران به وی شده، با مخالفت آن را رد کرده و ترجیح داده به پیشرفت خود در ترکیه و حضور در سوپرلیگ این کشور بپردازد.

این بازیکن سابقه حضور رد رده پایه‌های تیم ملی ایران را نیز در کارنامه دارد و در چند مرحله در اردوها حاضر بوده است.

