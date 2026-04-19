به گزارش ایلنا، وضعیت برای لیام روزنیور در استمفوردبریج هر لحظه تیره‌وتارتر می‌شود و اعداد ثبت شده، روایتگر یک فاجعه تمام‌عیار در این باشگاه هستند. لندنی‌ها که پیش‌تر با قبول شکست برابر پاری‌سن‌ژرمن با رویاهای اروپایی خود خداحافظی کرده بودند، حالا با تداوم نتایج ضعیف، رده پنجم جدول رده‌بندی لیگ برتر را هم از دست داده‌اند.

تازه ترین نمایش ناامیدکننده این تیم پرمهره و ۱.۵ میلیارد پوندی، عصر شنبه در خانه و برابر رقیب مستقیم‌شان برای کسب سهمیه، یعنی منچستریونایتد رقم خورد. تیم مایکل کریک در شرایطی پا به این میدان گذاشت که به دلیل غیبت مدافعان اصلی، ناچار به استفاده از آیدن هیون کم‌سن‌وسال و نصیر مزراوی در قلب خط دفاعی شده بود. با این حال، داستان تکراری هفته‌های اخیر باز هم اکران شد و چلسی علی‌رغم خلق فرصت‌های متعدد، زدن ۲۱ شوت و سه بار لرزاندن تیر دروازه، باز هم در عبور دادن توپ از خط ناتوان ماند.

در سمت مقابل، شیاطین سرخ از تنها ضربه داخل چارچوب خود نهایت بهره را بردند؛ جایی که ماتئوس کُنیا با استفاده از پاس برونو فرناندز، با ضربه‌ای دقیق کار را تمام کرد. این ضعف مفرط در گلزنی باعث شد تا یونایتد پس از فصل ۲۰-۲۰۱۹، یک بار دیگر در هر دو دیدار رفت و برگشت لیگ، چلسی را مغلوب کند.

اما تلخ‌ترین بخش ماجرا اینجاست که طبق آمار، چلسی اکنون «بزرگترین بازنده قاره سبز» محسوب می‌شود؛ چرا که هیچ تیمی در رقابت‌های مختلف اروپایی از تاریخ ۷ مارس به بعد، به اندازه آن‌ها (۷ شکست) طعم باخت را نچشیده است. چلسی هنوز ۵ مسابقه فرصت دارد تا با ارتقای جایگاه خود و تلاش برای فتح جام، این فصل سیاه را کمی تلطیف کند. آن‌ها باید ۲۶ آوریل در مرحله نیمه‌نهایی به دیدار لیدز بروند و در صورت صعود، در فینال مقابل برنده جدال منچسترسیتی و ساوتهمپتون قرار بگیرند. با این وجود، فشار بی‌امان تیم‌هایی مثل برایتون و لیورپول ایجاب می‌کند که آبی‌ها جلوی این فروپاشی را بگیرند. تداوم این وضعیت و از دست رفتن سهمیه مسابقات اروپایی، با توجه به ضرر مالی ۱.۷ میلیارد پوندی کنسرسیوم BlueCo از زمان خرید باشگاه در سال ۲۰۲۲، یک شکست ورزشی و تجاری هولناک خواهد بود.

آماری که نقل محافل مجازی شد

لیام روزنیور نام خود را به عنوان نخستین مربی تاریخ چلسی ثبت کرد که در چهار بازی پی‌درپی لیگ برتر، شکست بدون گل زده را تجربه می‌کند. این نوار ناکامی که از باخت یک بر صفر برابر نیوکاسل در ۱۴ مارس کلید خورد، سبب شد تا چلسی برای اولین بار طی ۳۱ سال گذشته، در سه بازی متوالی خانگی بازنده باشد.

یکی از رسانه‌های پرمخاطب انگلیسی در اینستاگرام با بیش از یک میلیون کاربر، پس از شکست شب گذشته مقابل منچستریونایتد، با ادبیاتی طنزآمیز به بن‌بست هجومی آبی‌ها تاخت. این صفحه که تحت عنوان ترول فوتبال فعالیت می‌کند، با انتشار تصویری از نتایج ضعیف این تیم نوشت: «آخرین بار که چلسی در لیگ گل زد، تنگه هرمز هنوز باز بود!»

این کنایه که به وزن استراتژیک و تحولات اخیر این آبراه بین‌المللی در منطقه ایران اشاره دارد، به سرعت در فضای مجازی وایرال شد و واکنش‌های زیادی را برانگیخت. در حقیقت، پیوند زدن نام تنگه هرمز به عنوان یک شاهراه حیاتی با نتایج چلسی، نوعی غلو طنزگونه است تا نشان دهد از آخرین باری که هواداران این تیم شاهد گلزنی بازیکنانشان بودند، گویی یک دوره تاریخی سپری شده است.

مرور کارنامه اخیر لندنی‌ها نشان می‌دهد که موتور گلزنی این تیم پس از پیروزی مقابل استون ویلا کاملاً خاموش شده است. شکست‌های متوالی برابر نیوکاسل، اورتون، منچسترسیتی و در نهایت منچستریونایتد ثابت کرد که معضل این تیم فراتر از نتیجه نگرفتن است و آن‌ها در فاز تهاجمی به یک بن‌بست تاکتیکی رسیده‌اند؛ وضعیتی که حالا به سوژه اول صفحات طنز فوتبالی تبدیل شده و ناکامی یک غول بزرگ را به سرگرمی کاربران شبکه‌های اجتماعی بدل کرده است.

