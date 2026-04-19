بوکا و ریور امشب در نبرد آتشین آمریکای جنوبی

به گزارش ایلنا، ورزشگاه مونومنتال بار دیگر میزبان یکی از حساس‌ترین نبردهای فوتبال است؛ جایی که ریورپلاته و بوکا جونیورز در روزهایی که هر دو اوج آمادگی را تجربه می‌کنند، به مصاف هم می‌روند. اگرچه فتح این سوپرکلاسیکو خواسته اصلی هر دو اردو است، اما از حیث جایگاه جدولی، کسب امتیاز برای تیم میهمان حیاتی‌تر به نظر می‌رسد.

نگاهی به تاریخچه تقابل‌های اخیر نشان می‌دهد که بوکا در نوامبر سال گذشته فاتح میدان بوده و حالا در پی تکرار آن پیروزی به عنوان میهمان است. با این حال، آن‌ها از سپتامبر سال ۲۰۲۲ موفق به پیروزی در مونومنتال نشده‌اند؛ در آخرین رویارویی دو تیم در این ورزشگاه، ریورپلاته با گل ایستگاهی خیره‌کننده ماستانتونو به برتری 2-1 دست یافت.

در اردوی میهمان، بوکا با ثبت رکورد درخشان ۱۱ بازی متوالی بدون شکست، در وضعیتی رشک‌برانگیز پا به این میدان می‌گذارد. شاگردان اوبدا اگرچه برای قطعی کردن صعود خود به دور نهایی آپرتورا همچنان نیازمند جمع‌آوری امتیاز هستند، اما در جام لیبرتادورس با ارائه سبکی چشم‌نواز و کسب تمام امتیازات دو بازی اخیر، در یک‌قدمی صعود به یک‌هشتم نهایی قرار دارند.

این فرم مطلوب باعث شده تا اوبدا که چند هفته پیش جایگاهش به شدت متزلزل بود، حالا نفس راحتی بکشد. پدیده این روزهای بوکا، آراندا است؛ هافبک ۱۸ ساله و فوق‌العاده بااستعدادی که در لحظات دشوار شخصیت بزرگی نشان داده و به یک مهره فیکس تبدیل شده است. حضور موثر و پررنگ پاردس در کنار بازگشت آندر هررا به روند تداوم پس از پشت سر گذاشتن سال ۲۰۲۵ که پر از مصدومیت بود، از دیگر نقاط قوت آن‌هاست. با این وجود، غیبت احتمالی مارکزین که در دیدار برابر بارسلونا درون دروازه آسیب دید، بدترین خبر برای کادر فنی بوکا محسوب می‌شود.

در سمت مقابل، ریورپلاته با ورود کودت در یک مقطع بحرانی، کاملاً احیا شده است. «چاچو» در ماموریتی که غیرممکن به نظر می‌رسید، توانست ژن رقابت را به تیم تزریق کند و کاری کند که هواداران کم‌کم سایه سنگین مارسلو گایاردو را به دست فراموشی بسپارند.

ساختار دفاعی تیم با حضور ستارگان باتجربه‌ای چون مونتیل و آکونیا به ثبات بالایی رسیده، به طوری که در شش دیدار تحت هدایت کودت، آن‌ها طعم شکست را نچشیده و تنها یک بار دروازه خود را باز شده دیده‌اند. در خط حمله نیز دریوسی به همراه ورا و کندری پائز جوان (که پس از یک دوره خاکستری در اروپا به عنوان یک خرید ستاره وارد شد) خوش درخشیده‌اند.

با این وجود، توقعات در مونومنتال در بالاترین حد خود قرار دارد؛ گواه این مدعا، نارضایتی سکوها در جریان تساوی 0-0 اخیر مقابل کارابوبو در جام لیبرتادورس بود که ریور با چندین بازیکن غیرمتعارف به میدان رفت. علاوه بر این حواشی، کودت در این مسابقه حساس کینترو را به دلیل آسیب‌دیدگی و ورا را در اختیار نخواهد داشت.

ترکیب احتمالی ریورپلاته:

بلتران؛ آکونیا، رامیرز، مارتینز کوارتا، مونتیل؛ سوبیابره، مسا، مورنو، گالوان؛ کولیدیو و دریوسی.

ترکیب احتمالی بوکا جونیورز:

بری؛ ویگانت؛ دی لولو، کاستا، بلانکو؛ آسکاسیبار، پاردس، دلگادو، آراندا؛ باریو و مرنتیل.

