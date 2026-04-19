عزتاللهی: شبابالاهلی شایسته صعود بود
هافبک ایرانی شبابالاهلی پس از پیروزی مقابل بوریرام تأکید کرد تیمش با تلاش جمعی توانست به نیمهنهایی لیگ نخبگان آسیا برسد.
به گزارش ایلنا، شبابالاهلی امارات در مرحله یکچهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل بوریرام تایلند راهی نیمهنهایی شد؛ دیداری که سعید عزتاللهی در آن ۱۰۵ دقیقه در زمین حضور داشت و گل دوم تیمش را به ثمر رساند.
عزتاللهی که پیش از این نیز در این رقابتها مقابل الاتحاد عربستان و تراکتور گلزنی کرده بود، برای دومین بازی متوالی موفق شد دروازه حریف را باز کند و نقش مهمی در صعود تیمش ایفا کند.
هافبک ملیپوش شبابالاهلی پس از پایان مسابقه گفت: «از همه همتیمیهایم تشکر میکنم که در طول ۱۲۰ دقیقه تلاش زیادی کردند. شبابالاهلی شایسته صعود بود و ما برای پیروزی در همه بازیها به عربستان آمدهایم.»
او درباره فشار بازیها نیز افزود: «بعد از دیدار سخت مقابل تراکتور و مسابقه پرفشار برابر بوریرام که به وقتهای اضافه کشیده شد، همه بازیکنان با تمام توان تلاش کردند تا به نیمهنهایی برسیم و همین تلاش جمعی باعث شد در نهایت پیروز شویم.»