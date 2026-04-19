به گزارش ایلنا، شباب‌الاهلی امارات در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل بوریرام تایلند راهی نیمه‌نهایی شد؛ دیداری که سعید عزت‌اللهی در آن ۱۰۵ دقیقه در زمین حضور داشت و گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

عزت‌اللهی که پیش از این نیز در این رقابت‌ها مقابل الاتحاد عربستان و تراکتور گلزنی کرده بود، برای دومین بازی متوالی موفق شد دروازه حریف را باز کند و نقش مهمی در صعود تیمش ایفا کند.

هافبک ملی‌پوش شباب‌الاهلی پس از پایان مسابقه گفت: «از همه هم‌تیمی‌هایم تشکر می‌کنم که در طول ۱۲۰ دقیقه تلاش زیادی کردند. شباب‌الاهلی شایسته صعود بود و ما برای پیروزی در همه بازی‌ها به عربستان آمده‌ایم.»

او درباره فشار بازی‌ها نیز افزود: «بعد از دیدار سخت مقابل تراکتور و مسابقه پرفشار برابر بوریرام که به وقت‌های اضافه کشیده شد، همه بازیکنان با تمام توان تلاش کردند تا به نیمه‌نهایی برسیم و همین تلاش جمعی باعث شد در نهایت پیروز شویم.»

