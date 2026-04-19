خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عزت‌اللهی: شباب‌الاهلی شایسته صعود بود

کد خبر : 1775136
لینک کوتاه کپی شد.

هافبک ایرانی شباب‌الاهلی پس از پیروزی مقابل بوریرام تأکید کرد تیمش با تلاش جمعی توانست به نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا برسد.

به گزارش ایلنا،  شباب‌الاهلی امارات در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل بوریرام تایلند راهی نیمه‌نهایی شد؛ دیداری که سعید عزت‌اللهی در آن ۱۰۵ دقیقه در زمین حضور داشت و گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

عزت‌اللهی که پیش از این نیز در این رقابت‌ها مقابل الاتحاد عربستان و تراکتور گلزنی کرده بود، برای دومین بازی متوالی موفق شد دروازه حریف را باز کند و نقش مهمی در صعود تیمش ایفا کند.

هافبک ملی‌پوش شباب‌الاهلی پس از پایان مسابقه گفت: «از همه هم‌تیمی‌هایم تشکر می‌کنم که در طول ۱۲۰ دقیقه تلاش زیادی کردند. شباب‌الاهلی شایسته صعود بود و ما برای پیروزی در همه بازی‌ها به عربستان آمده‌ایم.»

او درباره فشار بازی‌ها نیز افزود: «بعد از دیدار سخت مقابل تراکتور و مسابقه پرفشار برابر بوریرام که به وقت‌های اضافه کشیده شد، همه بازیکنان با تمام توان تلاش کردند تا به نیمه‌نهایی برسیم و همین تلاش جمعی باعث شد در نهایت پیروز شویم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید