به گزارش ایلنا، اولین تجربه حضور آنخل گی‌یرمو هویوس روی نیمکت اینتر میامی، با درخشش بهترین همراه ممکن یعنی لیونل مسی به یک پیروزی شیرین ختم شد. فوق‌ستاره آرژانتینی با به‌ثمر رساندن دو گل، برد ۳-۲ در دنور را تضمین کرد تا روحی تازه‌ای در کالبد تیمی که روزهای سختی را می‌گذراند، بدمد. گل اول او از روی نقطه پنالتی پیش از پایان نیمه نخست به دست آمد و گل دوم که نشان از نبوغ یک رهبر واقعی داشت، در دقیقه ۷۹ با ضربه پای راست به کنج دروازه کلورادو رپیدز چسبید؛ آن هم درست زمانی که حریف بازی را به تساوی کشانده بود.

هفته گذشته برای میامی با خروج ناگهانی خاویر ماسکرانو بسیار پرحاشیه سپری شد. هویوس، مربی باتجربه‌ای که سابقه طولانی در فوتبال دارد و از دوران آکادمی بارسلونا در بیش از دو دهه پیش مربی مسی بوده، هدایت تیم را بر عهده گرفت. در اولین مسابقه تحت رهبری او، بازیکنان با شخصیتی بالا به این تغییر واکنش نشان دادند.

اگرچه مسی پیروزی ۳-۲ را قطعی کرد، اما گل دوم «حواصیل‌ها» با ضربه سر ژرمن برترامه روی ارسال متئو سیل‌وتی به ثمر رسید. با این نتیجه، اینتر میامی از نوار نتایج ضعیف خود شامل دو تساوی در ورزشگاه جدید (که هنوز در آن طعم برد را نچشیده‌اند) و حذف از مرحله یک‌هشتم نهایی جام قهرمانان کونکاکاف مقابل نشویل، فاصله گرفت.

مسی با این دبل، شمار گل‌های خود در MLS را به عدد هفت رساند تا تنها دو گل با پیتر موسی (دالاس)، صدرنشین جدول گلزنان، فاصله داشته باشد. همچنین لغزش شیکاگو فایر به میامی اجازه داد با ۱۵ امتیاز به رده دوم کنفرانس شرق صعود کند و در فاصله چهار امتیازی نشویل قرار بگیرد.

تداوم صدرنشینی نشویل در شرق

تیم ایالت تنسی موفق شد در دیداری که جراردو تاتا مارتینو به آتلانتا بازگشته بود، با نتیجه ۲-۰ مقابل آتلانتا یونایتد به برتری برسد. کریستین اسپینوزای آرژانتینی گل اول را برای «پسران طلایی» زد. مارتینو در بازگشت به آتلانتا شروع بسیار تلخی داشته و از هشت بازی تنها یک برد کسب کرده است.

در کنفرانس غرب، ونکوور وایت‌کپس با برتری ۳-۰ مقابل اسپورتینگ کانزاس‌سیتی به صدرنشینی مقتدرانه خود ادامه داد. آن‌ها هر سه گل خود را در فاصله دقایق ۱۳ تا ۲۸ نیمه اول به ثمر رساندند؛ برونو کایسدوی اکوادوری گل دوم و توماس مولر آلمانی گل سوم را زدند. آن‌ها با ۲۱ امتیاز و در انتظار نتایج لس‌آنجلس اف‌سی و سن‌خوزه، به تنهایی در صدر جدول قرار دارند.

سایر نتایج مهم

این هفته از رقابت‌ها نتایج جالب دیگری هم داشت؛ هیوستون با تک گل هکتور هررا بر اورلاندو غلبه کرد و شارلوت با گل‌های کروین وارگاس و نیکو فرناندز، نیویورک سیتی را ۲-۱ شکست داد. کارلس خیل، بازیکن اهل والنسیا، با گلزنی از روی نقطه پنالتی کامبک نیوانگلند رولوشن مقابل کلمبوس کرو را کامل کرد و به رکورد ۵۰ گل در MLS رسید. همچنین بازی‌های تورنتو-آستین و سینسیناتی-شیکاگو فایر با تساوی پرگل ۳-۳ به پایان رسید که در آن گل‌های فاکوندو تورس و اواندر هیجان بازی را تا لحظات پایانی حفظ کردند.

