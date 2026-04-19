ثبت یک رکورد تاریخی
فقط ۱۴ ثانیه تا لمس جاودانگی
بارنهچهآ با باز کردن دروازه حریف در سریعترین زمان ممکن، رکورد ۱۲۳ ساله تاریخ فینالهای جام حذفی را شکست.
به گزارش ایلنا، نه خوشبینترین هواداران رئال سوسیداد و نه بدبینترین طرفداران اتلتیکو مادرید، هرگز نمیتوانستند شروعی را برای فینال کوپا دلری تصور کنند که در ورزشگاه لا کورتوخا رقم خورد. در همان اولین حمله و در نخستین دقیقه مسابقه، و در واقع تنها پس از گذشت ۱۴ ثانیه، سریعترین گل در تاریخ ۱۲۳ ساله فینال جام حذفی اسپانیا (تحت نامهای مختلفی همچون کوپا دل جنرالیسیمو، کوپا دلری و غیره) به ثمر رسید. اولین توپ که با یک دفع بلند کلاسیک توسط ماررو، دروازهبان تیم، ارسال شده بود، با ناهماهنگی ناهوئل در پرش و سپس اشتباه جولیانو در تخمین محل فرود توپ همراه شد تا در نهایت گودس صاحب فرصت ارسال شود. روگری نیز برای مهار بارنهچهآ بلند نشد تا او با یک ضربه سر فوقالعاده و جایگیری بینقص، توپی را روانه دروازه کند که مهار آن برای موسو غیرممکن بود. اتفاقی باورنکردنی و بیسابقه که همگان را شگفتزده کرد.
پیش از امروز، تنها دو بار در تاریخ فینالهای کوپا دلری گلهایی در همان دقیقه اول به ثبت رسیده بود. در سال ۱۹۳۰ و در جریان تقابل اتلتیک بیلبائو و رئال مادرید در ورزشگاه مونتجوئیک، اونامونو تیم ایالت باسکی را پیش انداخت؛ دیداری که در نهایت با برتری ۳-۲ بیلبائو به پایان رسید. دو دهه بعد و در سال ۱۹۵۲ در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، بادنس، مهاجم والنسیا، بر اساس گزارشهای آن زمان موفق شد تنها پس از ۱۸ ثانیه دروازه حریف را باز کند، هرچند آنها در نهایت آن فینال را با نتیجه ۴-۲ به بارسلونا واگذار کردند.
اکنون ۷۴ سال زمان لازم بود تا دوباره شاهد به ثمر رسیدن گلی در لحظات ابتدایی بازی باشیم؛ گلی که با ضربه بارنهچهآ به سریعترین گل تمام دوران تبدیل شد و از همین حالا به بخشی جداییناپذیر از تاریخ فوتبال اسپانیا تبدیل شده است.