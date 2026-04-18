شازده کوچولوی مادرید
حکایت بلوغ میان دو عشق ابدی مادریدیستا و روخیبلانکو
آنتوان گریزمان چند روز قبل با تمجید از تاثیر مربیان سابق خود اظهار داشت: من تمام آنچه امروز هستم را به سیمئونه و البته رئال سوسیداد مدیون هستم.
به گزارش ایلنا، «بهترینها هنوز در راهند»؛ این جملهای بود که آنتوان گریزمان با لبخندی شیطنتآمیز زمانی بر زبان آورد که خبر جداییاش در تابستان آینده به مقصد باشگاه رویاییاش در لیگ آمریکا (MLS) به طور رسمی اعلام شد. همانطور که میدانید، این علاقهمند به ورزشهای آمریکایی سالها بود که میگفت میخواهد در ایالات متحده بازنشسته شود؛ کشوری که همیشه برای تماشای مسابقات NBA یا NFL، یعنی دو عشق بزرگش در زمانی که لباس فوتبال به تن ندارد، به آنجا پناه میبرد.
اما پیش از عزیمت به مقصد اورلاندو، جستجوی او برای دستیابی به «بهترینها» شامل کسب عناوین قهرمانی با اتلتیکو مادرید است. علیرغم حضور ۱۰ ساله در این باشگاه (پنج سال در دوره اول و پنج سال دیگر در دوره دوم)، «شازده کوچولو» تنها موفق به فتح سوپرجام اسپانیا در سال ۲۰۱۴ (زمانی که تازه وارد شده بود و جایگاه ثابتی نداشت)، لیگ اروپا در سال ۲۰۱۸ (که در آن ستاره تیم بود) و سوپرجام یوفا در همان سال شده است؛ کارنامهای که برای برترین گلزن تاریخ باشگاه، کمی ناعادلانه به نظر میرسد. او ۲۱۱ گل به نام خود ثبت کرده است.
به همین دلیل، او تابستان گذشته تصمیم گرفت حضورش در متروپولیتانو را برای یک سال دیگر تمدید کند. او میخواست با خاطرهای خوش جدا شود و کاملاً مشخص بود که در حال ساختن پروژهای برای رقابت در تمامی جبهههاست؛ برای به دست آوردن آن عناوینی (او هرگز قهرمان لالیگا یا لیگ قهرمانان نشد، اما در دو فصل حضورش در بارسا جام حذفی را برد) که علیرغم رسیدن به سطح بهترینهای اروپا، از او دریغ شده بود.
و حالا این فرصت، یعنی اولین شانس واقعی فصل، فرا رسیده است. در فینال جام حذفی که بخش بزرگی از مسیر رسیدن به آن مدیون درخشش او مقابل تیم سابقش بارسا در پیروزی ۴ بر صفر مرحله نیمهنهایی بود. و انگار که اینها کافی نباشد، او باید در فینال مقابل رئال سوسیداد قرار بگیرد؛ تیمی که او را به عنوان یک بازیکن و یک انسان پرورش داد و این نابغه جوان فرانسوی همیشه سپاسگزار آنها خواهد بود.
در واقع، در مراسم وداع پراحساسی که سیمئونه (مردی که بر بازگشت او اصرار داشت) برایش ترتیب داد، آنتوان در اشاره به دو شخصیت مهم دوران درخشان ورزشیاش درنگ نکرد و در حالی که سعی میکرد جلوی اشکهایش را بگیرد و بر میزان خوشحالیاش از حضور در جمع سرخوپوشان تمرکز کند، با قاطعیت گفت: من همه چیزم را به چولو... و رئال سوسیداد مدیون هستم.
اولین عنوان قهرمانی برای سرخپوشان پس از هشت سال
جام حذفی، همانطور که پیشتر نوشته شد، نخستین جامی است که او به کسب آن نزدیک شده است. فینال لیگ قهرمانان نیز یک فصل دیگر در دسترس است، یعنی دقیقاً یک دهه پس از دردناکترین لحظه دوران بازیگری او. همانطور که میدانید، فینال میلان که در آن شماره ۷ یک ضربه پنالتی را در جریان ۹۰ دقیقه از دست داد و سپس در ضربات پنالتی شکست خوردند. اکنون یک دهه بعد، گرفتن انتقام آن شب میتواند تاجی بر سر یکی از مهمترین دورانهای بازیگری در تاریخ اتلتیکو باشد.
گریزمان: «ما برای هر لحظه دشواری آماده هستیم»
اما حالا این جام حذفی در راه است و به دلیل حریفی که روبروی او قرار میگیرد، برای شازده کوچولو خاص خواهد بود. طبیعتاً هیچکس از دوران حضور او در سوسیداد باقی نمانده (او در سال ۲۰۱۴ آنجا را ترک کرد)، اما این مرد فرانسوی در ۳۵ سالگی ریشههای خود را فراموش نکرده است؛ تیمی که درهای ورود به سطح اول فوتبال را به روی او گشود، آن هم زمانی که کشورش به دلیل «بسیار کوتاه قد بودن» او را رد کرده بود... و اجازه داد یکی از بزرگترین استعدادهای چند دهه اخیر فرانسه از میان انگشتانش سُر بخورد.
۱۳ گل برای یک رکورد شکستناپذیر
با ثبت ۱۳ گل و چهار پاس گل، گریزمان یکی از بازیکنان کلیدی اتلتیکو مادرید در این فصل بوده است. پس از جولیان و سورلوث، شماره ۷ اثرگذارترین بازیکن تهاجمی تیم محسوب میشود. اگرچه عقبنشینی او به میانه میدان تا حدودی از آمار گلزنیاش کاسته، اما نمایشهای هنرمندانه و دید وسیع او در ماههای اخیر، نقشی حیاتی در مسیر تلاش برای کسب جام حذفی برای دو باشگاه محبوبش ایفا کرده است.