مشکل اصلی فوتبال ایتالیا از نگاه آنچلوتی

به گزارش ایلنا، سیل انتقادات خطاب به مدیران، سرمربی و بازیکنان تیم ملی ایتالیا روانه شود. تا جایی که حتی رئیس فدراسیون و کادرفنی هم از سمت خود کنار رفتند.

کارلو آنچلوتی که حالا هدایت تیم ملی برزیل را برعهده دارد و در جام جهانی به عنوان سرمربی حاضر است، درباره اوضاع و احوال فوتبال کشورش صحبت کرده است. اینکه مشکل فوتبال ایتالیا به طور کلی - نه فقط تیم ملی - چیست و چه باید کرد.

تفاوت بنیادی، ریتم بازی است. نه فقط دوندگی فیزیکی، بلکه ریتم ذهنی، درگیر بودن مداوم، شدت که یک واژه توخالی نیست و نمی‌توان آن را فقط در برخی فازهای مسابقه به کار برد. فوتبال ایتالیا استحکامش را هم از دست داده است.

بازیکنان بزرگ خارجی دیگر به ایتالیا نمی‌آیند. در خارج از کشور، با حق پخش تلویزیونی قابل‌ توجه و سرمایه‌گذاران قدرتمند، بازاری جذاب‌تر شکل می‌گیرد.

نگاه آنچلوتی، تا زمانی که فوتبال ایتالیا نتواند از نظر سرعت ذهنی و شدت بازی خود را به سطح اول اروپا برساند و همزمان زیرساخت‌های اقتصادی‌اش را برای جذب ستاره‌های بزرگ تقویت کند، خروج از این وضعیت دشوار خواهد بود.

