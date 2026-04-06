آسیب به زمین های پدل باشگاه انقلاب در پی حملات رژیم غاصب صهیونی و آمریکا

در پلی ادامه جنگ تحمیلی علیه کشورمان، بخشی از تجهیزات مجموعه ورزشی انقلاب آسیب دید.

به گزارش ایلنا، در پی حملات رژیم غاصب صهیونی و آمریکا به خاک کشورمان و تخریب فضاهای ورزشی و اماکن عمومی، زمین های پدل باشگاه انقلاب که به تازگی بازسازی شده و به ورزشکاران و جامعه پدل خدمت رسانی می کرد نیز با خسارت هایی همراه شد.

در این حملات شیشه های اختصاصی زمین های پدل شکسته شده و بخشی از فضای داخلی این مجموعه نیز خسارت هایی دیده است.

پیش از این نیز محل فدراسیون تنیس و مرکز ملی تنیس ایران هم در پی حملات رژیم غاصب صهیونی و آمریکا خسارت هایی دیده و تخریب شده بود.

