آسیب به زمین های پدل باشگاه انقلاب در پی حملات رژیم غاصب صهیونی و آمریکا
در پلی ادامه جنگ تحمیلی علیه کشورمان، بخشی از تجهیزات مجموعه ورزشی انقلاب آسیب دید.
به گزارش ایلنا، در پی حملات رژیم غاصب صهیونی و آمریکا به خاک کشورمان و تخریب فضاهای ورزشی و اماکن عمومی، زمین های پدل باشگاه انقلاب که به تازگی بازسازی شده و به ورزشکاران و جامعه پدل خدمت رسانی می کرد نیز با خسارت هایی همراه شد.
در این حملات شیشه های اختصاصی زمین های پدل شکسته شده و بخشی از فضای داخلی این مجموعه نیز خسارت هایی دیده است.
پیش از این نیز محل فدراسیون تنیس و مرکز ملی تنیس ایران هم در پی حملات رژیم غاصب صهیونی و آمریکا خسارت هایی دیده و تخریب شده بود.