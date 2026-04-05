به گزارش ایلنا، احمدی، مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی، با انتشار پیامی حملات صورت گرفته علیه مجموعه‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان را محکوم کرد و شهادت کارکنان این مجموعه‌ها و هموطنان بی‌گناه در این حادثه را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

"با قلبی اندوهگین، شهادت جمعی از کارکنان شریف و زحمت‌کش مجموعه‌های فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان را در پی حمله وحشیانه و غیرانسانی رژیم آمریکایی ـ صهیونیستی تسلیت عرض می‌کنم. این عزیزان در حالی جان خود را از دست دادند که در مسیر تولید، تلاش و خدمت به این سرزمین بزرگ گام برمی‌داشتند و بی‌تردید فقدانشان، داغی سنگین و فراموش‌نشدنی بر پیکره خانواده‌هایشان، همکارانشان و جامعه ورزش و صنعت کشور خواهد بود.

این ضایعه تلخ را به مدیرعامل محترم، مجموعه‌های خدوم فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان، خانواده‌های معزز شهدا و همه دلسوزان ایران اسلامی تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای بازماندگان صبر جمیل و برای این عزیزان، علو درجات مسئلت دارم.

ما در ورزش، با حفظ یاد و راه این عزیزان، مسیر تلاش و افتخار را با قدرت ادامه خواهیم داد."

