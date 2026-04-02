فوتبال ایتالیا زیر آتش انتقاد؛ از والیبال یاد بگیرید

به گزارش ایلنا، کابوس لاجوردی‌پوشان باز هم تکرار شد و تیم ملی ایتالیا برای سومین دوره متوالی پشت درهای بسته جام جهانی ماند تا یکی از سیاه‌ترین روزهای تاریخ این غول سنتی فوتبال اروپا رقم بخورد. غیبت در تورنمنت‌های روسیه، قطر و حالا هم آمریکا، عمق فاجعه و بحران را در کشوری نشان می‌دهد که روزگاری ترس به جان هر حریفی می‌انداخت.

آخرین باری که آتزوری در بزرگترین فستیوال فوتبالی دنیا حاضر شد، به مسابقات 2014 برزیل برمی‌گردد. خیلی‌ها فکر می‌کردند با توجه به افزایش تعداد سهمیه‌ها در رقابت‌های پیش رو، مسیر بلیت گرفتن برای تیمی در قواره ایتالیا مثل آب خوردن خواهد بود، اما در عمل و روی چمن سبز، همه‌چیز برخلاف این تصورات پیش رفت.

ایتالیایی‌ها این بار در خوان پلی‌آف مقابل بوسنی زانو زدند تا یک لکه تاریک دیگر در کارنامه‌شان ثبت شود. این باخت نه تنها رویای جام جهانی را بر باد داد، بلکه سیلی از تندترین انتقادها را روانه بازیکنان و کادر فنی کرد. بعد از این ناکامی بزرگ، کاسه صبر هواداران لبریز شد و آن‌ها در فضای مجازی شروع به مقایسه ستاره‌های فوتبال با قهرمانان سایر رشته‌ها کردند.

در این گیر و دار، تیم ملی والیبال ایتالیا که اخیراً بر بام جهان ایستاده، بیشتر از همه سر زبان‌ها افتاد و به نماد موفقیت ورزشی در این کشور تبدیل شد.

کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به درخشش والیبالیست‌ها، حسابی از خجالت ملی‌پوشان فوتبال درآمدند و تاکید داشتند که اگر این بازیکنان حتی ذره‌ای از تعهد و جنگندگی بچه‌های والیبال را داشتند، الان باید چمدان‌هایشان را برای سفر به جام جهانی می‌بستند. البته پای رشته‌های موفق دیگر هم به عنوان الگوهای مدیریتی به این بحث‌ها باز شد.

در واکنش به این هجمه‌ها، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا به جای آرام کردن اوضاع، بنزین روی آتش ریخت. او در اظهارنظری عجیب، بقیه رشته‌های ورزشی را «آماتور» خواند و مدعی شد که اصلاً نباید آن‌ها را با فوتبال در یک کفه ترازو گذاشت؛ حرفی به شدت جنجالی که موجی از واکنش‌های تند را به دنبال داشت و فقط خشم افکار عمومی نسبت به وضعیت آشفته فوتبال این کشور را شعله‌ورتر کرد.

