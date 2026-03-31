به گزارش ایلنا، سه روز پس از برتری نزدیک ۴ بر ۳ مقابل سوئیس، شاگردان یولیان ناگلزمان در زیر باران سیل‌آسای اشتوتگارت، با نتیجه ۲ بر ۱ به سختی از سد غنا، تیم ۷۲ رنکینگ فیفا، گذشتند. آن هم در شبی که سلطه مطلق و فرصت‌های بی‌شماری داشتند، اما کم‌دقتی مهاجمان باعث شد ناگلزمان کمی پیش از اعلام لیست نهایی جام جهانی در ۱۲ می، با سوالات زیادی روبرو شود.

آلمان بازی را طوفانی شروع کرد اما در زدن ضربات آخر بی‌دقت بود تا اینکه قفل بازی درست قبل از سوت پایان نیمه اول توسط کای هاورتز شکسته شد.

دقیقه ۴۵: ویرتز با یک پاس هوشمندانه استیلر را صاحب توپ کرد، شلیک او توسط آجتی، مدافع غنا، بلوکه شد اما با دست! استوارت اتول، داور مسابقه، پس از بازبینی صحنه در مانیتور کنار زمین، به درستی نقطه پنالتی را نشان داد. هاورتز پشت توپ ایستاد و با خونسردی تمام، حساب کار را یک بر صفر کرد.

جالب اینجاست که این سوت داور، یک «انتقام شیرین» پس از ۶۳۳ روز انتظار بود؛ اتول داور VAR در بازی تلخ یورو ۲۰۲۴ مقابل اسپانیا بود که هند واضح مارک کوکوریا را نادیده گرفت و باعث حذف آلمان شد. این بار اما عدالت اجرا شد تا آلمان پیش بیفتد.

در حالی که فتاوو در دقیقه ۷۰ بازی را یک بر یک مساوی کرد، این دنیز اونداو بود که به داد مانشافت رسید؛ مهاجمی که قبل از ورودش به زمین، توسط هواداران اشتوتگارتی حاضر در ورزشگاه به معنای واقعی کلمه فراخوانده شد تا ناگلزمان مجبور به تعویض شود.

دقیقه ۸۸: گورتزکا با یک پاس چیپ تماشایی سانه را راه انداخت، او هم با هوشمندی توپ را برای اونداو مهیا کرد تا ستاره محبوب اشتوتگارت با یک ضربه نوک پا، گل پیروزی‌بخش را به ثمر برساند.

اونداو پس از بازی با لبخندی بر لب مقابل میکروفون خبرنگاران گفت: «شنیدن صدای هواداران که پشت من بودند واقعا دیوانه‌کننده بود. از این لحظه لذت می‌برم. برای من عالی بود که وارد زمین شوم و گل بزنم، اما پیروزی تیم از هر چیزی مهم‌تر بود. اگر مساوی می‌کردیم یا می‌باختیم، گل من معنایی نداشت. یک شب کامل بود؛ هم بردیم و هم گل سرنوشت‌ساز را زدم، عالی است.»

پیش از این گل، سکوهای ورزشگاه اشتوتگارت شاهد یک تقاضای صریح بودند. از دقیقه ۲۸، فریادهای «اونداو! اونداو!» در فضای استادیوم طنین‌انداز شد. عجیب هم نبود؛ هواداران ستاره تیم خودشان را می‌خواستند. مهاجمی که با ۲۳ گل و ۱۳ پاس گل، آماده‌ترین مهاجم حال حاضر آلمان است اما بازی را از روی نیمکت آغاز کرد. او با خونسردی به ابراز احساسات هواداران واکنش نشان می‌داد و با لایک نشان دادن، آن‌ها را تایید می‌کرد.

ناگلزمان در بین دو نیمه تسلیم فشار هواداران شد و اونداو را به جای گنابری وارد زمین کرد. او پیش‌تر در گفتگو با شبکه ARD دلیل نیمکت‌نشینی اونداو را اینگونه توضیح داده بود: «دنیز خلاقیت فوق‌العاده‌ای دارد که وقتی حریف خسته است، بیشتر به چشم می‌آید. اگر او از اول بازی کند و مجبور باشد زیاد بجنگد، شاید آن خلاقیتش کمی کمرنگ شود.» اما به محض ورود دنیز اونداو، آلمان شوکه شد. کوهن، ستاره غنایی باشگاه یونیون برلین، به راحتی از سد واگنومان گذشت و با پاسی دقیق فتاوو را صاحب توپ کرد تا بازی مساوی شود؛ آن هم مقابل غنایی که جمعه گذشته ۵ بر ۱ مقابل اتریش تحقیر شده بود.

در سمت دیگر، شب برای ولتماده، رقیب مستقیم اونداو در خط حمله، چندان خوب پیش نرفت. او در دقیقه ۴ یک فرصت طلایی را از دست داد که با واکنش تند باستین شواین‌اشتایگر، کارشناس بازی روبرو شد: «این توپ را حتما باید گل می‌کرد.» او یک بار هم با ضربه سر تیر دروازه را لرزاند تا بدشانسی‌هایش تکمیل شود.

حالا سوال اصلی اینجاست: آیا ناگلزمان همچنان به رتبه‌بندی فعلی‌اش که در آن اونداو گزینه سوم بعد از هاورتز و ولتماده است، وفادار می‌ماند؟ او ۷۵ روز تا اولین بازی جام جهانی مقابل کوراسائو فرصت دارد تا بهترین فرمول خط حمله را پیدا کند.

البته در میان این ابهامات، خط دفاعی یک برنده داشت؛ ناتانیل براون در اولین بازی ملی فیکس خود، نمایشی درخشان داشت. در حالی که سمت چپ خط دفاعی در قرق داوید رائوم است، ستاره فرانکفورت با شجاعت در نبردهای یک‌در‌مقابل‌یک پیروز شد تا نشان دهد ناگلزمان می‌تواند روی او حساب ویژه‌ای باز کند.

