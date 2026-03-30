اولویت جنگ است نه فوتبال

در حالی که بحث درباره زمان ازسرگیری لیگ برتر مطرح شده، یکی از اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام کرد اطلاعی از تصمیم نهایی در این باره ندارد.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به طور رسمی خبر از از سرگیری مسابقات لیگ برتر داده‌اند و در این خصوص حتی نامه‌نگاری به باشگاه‌های لیگ برتری انجام شده، حجت کریمی عضو هیئت رییسه فدراسیون در اظهاراتی جدید و عجیب می‌گوید برگزاری لیگ در شرایط موجود امکان پذیر نیست.

کریمی در این باره گفته است« از این موضوع اطلاعی نداریم و چیزی به هیئت رئیسه فدراسیون اعلام نشده است و آقایان خودشان تصمیم‌گیری کرده‌اند.»

او ادامه داد: «در شرایطی صحبت از سرگیری بازی‌های لیگ می‌کنند که برخی از باشگاه‌ها اعلام کرده‌اند به دلیل حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مشکل خورده‌اند. ضمن اینکه اولویت کشور جنگ است و متمرکز برگزار کردن مسابقات می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند. رژیم صهیونیستی و آمریکا به دانش آموزان میناب رحم نکردند، آن وقت ما چطور می‌خواهیم بازی‌ها را در یک‌جا برگزار کنیم؟»

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال همچنین گفت: «نزدیک جام جهانی هستیم و تیم ملی فوتبال ما در اردوی ترکیه به سر می‌برد. ما باید تمرکزمان را روی آماده‌سازی جام جهانی بگذاریم و پرچم ایران را بالا ببریم. در حال حاضر امکان برگزاری ادامه بازی‌های لیگ وجود ندارد

