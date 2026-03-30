به گزارش ایلنا، در شرایطی که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به طور رسمی خبر از از سرگیری مسابقات لیگ برتر داده‌اند و در این خصوص حتی نامه‌نگاری به باشگاه‌های لیگ برتری انجام شده، حجت کریمی عضو هیئت رییسه فدراسیون در اظهاراتی جدید و عجیب می‌گوید برگزاری لیگ در شرایط موجود امکان پذیر نیست.

کریمی در این باره گفته است: « از این موضوع اطلاعی نداریم و چیزی به هیئت رئیسه فدراسیون اعلام نشده است و آقایان خودشان تصمیم‌گیری کرده‌اند.»

او ادامه داد: «در شرایطی صحبت از سرگیری بازی‌های لیگ می‌کنند که برخی از باشگاه‌ها اعلام کرده‌اند به دلیل حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مشکل خورده‌اند. ضمن اینکه اولویت کشور جنگ است و متمرکز برگزار کردن مسابقات می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند. رژیم صهیونیستی و آمریکا به دانش آموزان میناب رحم نکردند، آن وقت ما چطور می‌خواهیم بازی‌ها را در یک‌جا برگزار کنیم؟»

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال همچنین گفت: «نزدیک جام جهانی هستیم و تیم ملی فوتبال ما در اردوی ترکیه به سر می‌برد. ما باید تمرکزمان را روی آماده‌سازی جام جهانی بگذاریم و پرچم ایران را بالا ببریم. در حال حاضر امکان برگزاری ادامه بازی‌های لیگ وجود ندارد.»

انتهای پیام/