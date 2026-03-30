به گزارش ایلنا، در حالی که جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، باعث تعطیلی لیگ برتر فوتبال کشور به مدت بیش از یک ماه شده و ابهامات زیادی درباره زمان و نحوه از سرگیری مسابقات به وجود آورده، طی روزهای اخیر جلسات مختلف و متعدد میان مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای تعیین تکلیف ادامه رقابت‌ها برگزار شد.

پیش از این نیز هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، از برنامه‌ریزی برای شروع مجدد لیگ برتر از اوایل اردیبهشت‌ماه به‌صورت متمرکز خبر داده بود، تصمیمی که با هدف حفظ آمادگی بازیکنان و جلوگیری از اختلال در برنامه‌های تیم ملی اتخاذ شده است.

در همین راستا، سازمان لیگ فوتبال ایران با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، جزئیات جلسه اخیر مدیران ارشد فوتبال کشور را اعلام کرد، نشستی که در آن بر برگزاری ادامه مسابقات لیگ برتر به‌صورت مجتمع در یک استان تأکید شد.

در حال حاضر چالش اصلی، انتخاب استان میزبان است، موضوعی که به گفته مسئولان، با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور، تعداد ورزشگاه‌های استاندارد و امکانات اقامتی در حال بررسی بوده و قرار است طی روزهای آینده به‌طور رسمی اعلام شود.

در متن اطلاعیه سازمان لیگ آمده است:

روز یکشنبه ۸ فروردین جلسه ای درخصوص نحوه ادامه برگزاری مسابقات بیست و‌پنجمین دوره لیگ برتر با حضور رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ و مسئولینی از سازمان لیگ و فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه که مهدی تاج رئیس فدراسیون، حیدر بهاروند نایب رییس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ و سایر مدیران سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال حضور داشتند، مقرر شد ادامه مسابقات لیگ برتر به صورت متمرکز و مجتمع در یکی از استان های کشور از اوایل اردیبهشت آغاز شود.

استان محل برگزاری مسابقات، با در نظر گرفتن شرایط حاکم و ویژگی‌های متعدد از جمله تعداد زمین ها و اماکن اقامتی، انتخاب و در روزهای آتی اطلاع رسانی می شود.

بدیهی است باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر، روند تمرینات و آماده‌سازی تیم های خود را با توجه به شرایط فعلی و در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا شروع مسابقات، انجام خواهند داد.

