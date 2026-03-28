هشدار پیانیچ به آتزوری: زنیتسا آماده نبرد با ایتالیا
میرالم پیانیچ پیش از تقابل حساس بوسنی با تیم ملی ایتالیا تأکید کرد که شاگردان این تیم در ورزشگاه زنیتسا با انگیزهای بالا به میدان میروند.
به گزارش ایلنا، شهر کوچک زنیتسا، در آستانه میزبانی از یکی از مهیجترین پردههای نمایش فوتبال اروپا، در تب و تابی بیسابقه میسوزد؛ جایی که پسران بالکان باید در یک تقابل نفسگیر و سرنوشتساز از غولهای فوتبال ایتالیا پذیرایی کنند.
در کانون این طوفان احساسات، میرالم پیانیچ ایستاده است. طراح خوشفکر و نامآشنای خط میانی که سالها در قلب سری آ درخشیده، حالا قرار است رهبری ارتش بوسنی را در این کارزار بزرگ بر عهده داشته باشد. این ستاره کهنهکار در گفتوگویی اختصاصی و پرحرارت با روزنامه معتبر «گاتزتا دلو اسپورت»، پرده از هیجان وصفناپذیر حاکم بر کشورش برداشت:«این تقابل برای ما صرفاً یک مسابقه نیست، بلکه ورق خوردن یک صفحه از تاریخ است. عقربههای ساعت در کل بوسنی برای ساعاتی از حرکت میایستند و قلب میلیونها هوادار با تیم ملی میتپد. اتمسفر ورزشگاه به معنای واقعی کلمه بیهمتا خواهد بود و به ندرت میتوان چنین جو ملتهبی را در جای دیگری تجربه کرد.»
هافبک پیشین جالوورسی در بخش دیگری از صحبتهایش، با تأکید بر شرایط ویژه استادیوم خانگیشان، به لاجوردیپوشان هشدار داد که 90 دقیقه جهنمی را پیش رو خواهند داشت. او با لحنی قاطع از آمادگی روانی همتیمیهایش سخن گفت:«در دژ زنیتسا، ما آخرین قطره توانمان را در زمین خواهیم ریخت. کاروان ایتالیا با شرایط فوقالعاده دشواری روبهرو خواهد شد. وضعیت روانی اردوی ما در بالاترین سطح ممکن قرار دارد و بچهها با انگیزهای مضاعف پا به میدان میگذارند. اینجا صحبت از یک بازی معمولی نیست؛ ما خود را برای یک جنگ تمامعیار ورزشی آماده کردهایم.»
در روزهای گذشته، حواشی و واکنشهای خاصی از سوی برخی بازیکنان ایتالیایی پس از قطعی شدن مسیر بوسنی مطرح شده بود که به نظر میرسد به عنوان یک محرک روانی برای میزبان عمل کرده است. فرمانده خط میانی تیم ملی بوسنی با اشارهای گذرا به این اتفاقات، موضع خود را اینگونه بیان کرد:«راستش را بخواهید، هرگز دلیل و معنای آن رفتارها را درک نکردم، اما در هر صورت، تمرکز ما فقط روی این است که با تمام قوا به استقبال این تقابل برویم.»
در نهایت، این ستاره باتجربه سعی کرد تعادل را در صحبتهایش حفظ کند و با وجود خط و نشان کشیدن برای حریف، ارزشهای فنی و تاریخی رقیب قدرتمندشان را نیز یادآور شد:«آتزوری همواره نامی بزرگ و قابل احترام در دنیای فوتبال است و ما بالاترین میزان احترام را برای آنها قائلیم. با وجود این، آنها باید بدانند که جان سالم به در بردن از این جهنم کار هر کسی نیست و فاتح شدن در زنیتسا، نیازمند داشتن شخصیتی بسیار قدرتمند و تسلیمناپذیر است.»