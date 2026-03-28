برپایی موکب سیار باشگاه استقلال در میادین تهران

باشگاه استقلال در قالب برنامه فرهنگی «موکب سیار» با حضور در میادین مختلف تهران، از شهروندانی که در تجمعات شبانه حضور دارند پذیرایی می‌کند.

به گزارش ایلنا،  باشگاه استقلال در روزهای اخیر با اجرای برنامه‌ای فرهنگی با عنوان «موکب سیار (هر شب یک میدان)» در برخی میادین و خیابان‌های تهران حضور پیدا کرده و از شهروندان پذیرایی می‌کند.

در این برنامه که با حضور هواداران و شهروندان برگزار می‌شود، اعضای موکب باشگاه استقلال علاوه بر پذیرایی از مردم، هدایای فرهنگی نیز به کودکان اهدا می‌کنند. همچنین در بخشی از این برنامه خودروهایی با طرح‌هایی شامل پرچم جمهوری اسلامی ایران تزئین می‌شوند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، موکب سیار استقلال تاکنون در میدان‌های ونک، شوش، تجرلو، خیابان لویزان، فلکه اول تهرانپارس، میدان مادر پاکدشت و خیابان مرزداران حضور داشته است.

همچنین کاروان خودرویی این موکب هر شب پس از برگزاری تجمع در همان مناطق حرکت می‌کند.

