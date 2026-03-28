سوئیس 3-4 آلمان ؛ زیباترین بازی دوستانه هفته

به گزارش ایلنا، تقابل سوئیس و آلمان با قضاوت کریس کاوانا، فراتر از یک بازی تدارکاتی معمولی بود؛ دیداری پر از گل، کامبک و البته یک نمایش انفرادی مبهوت‌کننده از ستاره خط حمله لیورپول که روی هر چهار گل تیمش تاثیر مستقیم گذاشت.

نیمه اول؛ الاکلنگ هیجان و فرار در ثانیه پایانی

بازی با پرس شدید آلمانی‌ها آغاز شد، اما این سوئیس بود که برخلاف جریان بازی در دقیقه ۱۷ به گل رسید. بعد از توپ‌ربایی در میانه میدان، گرانیت ژاکا توپ را به دن اندویه سپرد تا این بازیکن با نفوذ به محوطه جریمه و یک شوت پای چپ، باومان را تسلیم کند. اما برتری میزبان تنها ۹ دقیقه دوام داشت. فلوریان ویرتز روی یک کرنر سریع، با ارسالی دقیق توپ را روی سر جاناتان تاه فرستاد تا مدافع پیش‌تاخته ژرمن‌ها دروازه کوبل را باز کند.

در حالی که آلمان تیم برتر میدان بود و هاورتز موقعیت‌هایی را از دست می‌داد، سوئیس در دقیقه ۴۱ با ارسال تماشایی ویدمر و ضربه سر قدرتمند بریل امبولو بار دیگر پیش افتاد. با این حال، ژرمن‌ها در دومین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده نیمه اول، با پاس عمقی و دیدنی ویرتز برای سرژ گنابری و ضربه چیپ این بازیکن از روی سر کوبل، با تساوی ۲-۲ راهی رختکن شدند.

تعویض‌های سریالی و آغازِ آتش‌بازی ویرتز

با شروع نیمه دوم، سرمربی سوئیس دست به تغییرات گسترده‌ای زد که شیرازه تیم میزبان را از هم پاشید (آن‌ها در مجموع ۷ تعویض انجام دادند). در دقیقه ۶۱، لحظه جادویی مسابقه فرا رسید. روی پاس کوتاه گنابری از نقطه کرنر، فلوریان ویرتز با یک شوت کات‌دار و استثنایی توپ را از بالای سر کوبل به کنج بالای سمت راست دروازه فرستاد تا آلمان برای اولین بار در این مسابقه پیش بیفتد.

پس از گل سوم، آلمان کنترل بازی را در دست داشت و سوئیس کاملاً بی‌خطر نشان می‌داد، تا اینکه در دقیقه ۷۹ جوئل مونتیرو روی پاس موهیم با یک شوت غیرقابل‌مهار به طاق دروازه باومان، حساب کار را ۳-۳ کرد.

اما این پایان داستان نبود. یولیان ناگلزمان، پاسکال گروس را به زمین فرستاد و این تعویض طلایی، تنها ۵ دقیقه بعد جواب داد. در دقیقه ۸۵، پاس گروس در لبه محوطه جریمه به ویرتز رسید و ستاره آماده این روزهای لیورپول، با خونسردی تمام و ضربه‌ای فنی، توپ را به همان گوشه‌ای فرستاد که گل قبلی‌اش را زده بود؛ کوبل در مرکز دروازه فقط تماشاگر این سوپرگل بود.

سوت پایان مسابقه با برتری ۴-۳ آلمان به صدا درآمد. فلوریان ویرتز با ثبت ۲ گل و ۲ پاس گل، نشان داد که در اوج آمادگی قرار دارد و بی‌شک یکی از خطرناک‌ترین مهره‌های ژرمن‌ها در جام جهانی پیش رو خواهد بود.

