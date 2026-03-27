با نمایش متوسط پیروز شدیم/ بوسنی تیم خطرناکی است

به گزارش ایلنا، لاجوردی‌پوشان در پیکار شامگاه گذشته از مرحله حذفی انتخابی جام جهانی 2026، در استادیوم برگامو به مصاف نماینده بریتانیا، یعنی ایرلند شمالی رفتند. این تقابل با برتری 2-0 شاگردان گتوزو خاتمه یافت تا آن‌ها قدمی بزرگ برای رزرو بلیت جام جهانی بردارند.

سرمربی ایتالیا در پایان مسابقه در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: «اتمسفر بسیار پرالتهابی پیش روی ما قرار دارد، هرچند در صورت سفر به کاردیف نیز وضعیت مشابهی را تجربه می‌کردیم. بوسنی از مهره‌های میدان‌دیده فراوانی بهره می‌برد، اما ولز یک تیم کاملاً متفاوت نشان می‌دهد. بوسنی با مهارت بالا فضاها را مسدود می‌کند و تکیه‌اش بر عناصر تهاجمی است؛ از این رو نبرد بسیار سخت دیگری را انتظار می‌کشیم، درست مانند تقابلی که امشب سپری کردیم.»

قفل دروازه میهمان تا دقیقه 56 بسته ماند و خط دفاعی ایرلند شمالی به خوبی مقاومت کرد، اما در نهایت شلیک تماشایی ساندرو تونالی از بیرون محوطه جریمه تور دروازه را لرزاند. در ادامه نیز همین هافبک خلاق با ارسال یک پاس طلایی، پایه‌گذار گلزنی مویزه کین شد تا برتری تیمش تثبیت گردد. آیا برچسب مدعی بودن، فشار مضاعفی بر دوش آتزوری وارد کرده بود؟

گتوزو در این باره اذعان کرد: «جدا از بحث فشار روانی، در نیمه نخست لغزش‌هایی نیز داشتیم. مانوئل لوکاتلی بیش از اندازه به عقب متمایل شده بود و همین امر باعث شد جانلوکا مانچینی به عنوان مدافع کناری ایفای نقش کند که به هیچ وجه در تاکتیک‌های ما جای نداشت. نیاز بود تا خط میانی رقیب را به جلو بکشیم و مهاجمانمان را پیدا کنیم، اما برعکس مدام توپ را به جناح راست منتقل می‌کردیم تا ماتئو پولیتانو در تقابل با مدافع روبه‌رویش قرار گیرد؛ گهگاه نیز از سمت چپ نفوذ می‌کردیم، اما میزان آن کافی نبود.»

وی در ادامه توضیح داد: «ایرلندی‌ها ما را سورپرایز کردند، زیرا توقع داشتیم رو به فوتبال مستقیم‌تری بیاورند، ولی آن‌ها تلاش کردند مالکیت توپ را در اختیار بگیرند. پس از گذشت 15 الی 20 دقیقه متوجه این جریان شدیم و جابه‌جایی‌های بهتری انجام دادیم. افکار و برنامه‌های تاکتیکی ما در نیمه اول با خواسته‌هایمان همخوانی نداشت.»

علی‌رغم التهاب شدید در محوطه فنی، سرمربی آتزوری تصریح کرد که تلاش نموده تا واکنش‌های پرخاشگرانه و معمول خود را مهار نماید. او بیان کرد: «اگر توجه کرده باشید، در نیمه نخست خیلی خونسرد رفتار کردم. البته از درون خشمگین بودم، چرا که برای دقایق متمادی نتوانستیم برنامه‌های تمرینی خود را پیاده‌سازی کنیم. متذکر شدم که می‌بایست مهاجمان را تغذیه کنیم و تا این حد در لاک دفاعی فرو نرویم. با آغاز نیمه دوم، عملکرد بسیار مطلوب‌تری ارائه دادیم. واقف هستم که در این قبیل مسابقات، اهمیت و فشار بازی کاملاً ملموس است.»

سکاندار ایتالیا همچنین به گزینش استادیوم مسابقه پرداخت و گفت: «انتخاب یک ورزشگاه جمع‌وجورتر نیز اقدام هوشمندانه‌ای بود، چون اگر در یک استادیوم عظیم با 70 هزار هوادار به میدان می‌رفتیم، مطمئن باشید در پایان نیمه اول چیزی حدود 30 درصد از آن‌ها شروع به اعتراض و هو کردن ما می‌کردند. در نقطه مقابل، بازی در برگامو به سود ما تمام شد؛ تماشاگران پشتیبان ما بودند و در کاستن از فشار روانی روی اعضای تیم تأثیر بسزایی ایفا کردند.»

آلساندرو باستونی که وضعیت حضورش به واسطه آسیب‌دیدگی مچ پا در هاله‌ای از ابهام بود، با دریافت یک اخطار خیلی سریع جای خود را به بازیکن دیگری داد.

گتوزو در خصوص این مدافع اظهار کرد: «اگر بخواهم روراست باشم، باستونی قریب به 3 هفته از شرایط مسابقه دور مانده و حتی در جلسات تمرینی نیز حاضر نبود. او با دریافت کارت زرد جریمه شد و من ترجیح دادم خطر بیشتری را به جان نخرم، با این حال بقیه نفرات کاملاً قابل اتکا هستند. تنها جانلوکا اسکاماکا با یک مصدومیت جزئی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما برای نبرد دوم در دسترس خواهد بود.

در شرایط عادی، در 99 درصد مواقع از باستونی در ترکیب اصلی استفاده نمی‌کردیم. اکنون موظفیم برای ریکاوری سریع‌تر برنامه‌ریزی کنیم و صدمات احتمالی را تا جای ممکن کاهش دهیم.»

