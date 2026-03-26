شکایت ریکاردو ساپینتو از باشگاه استقلال

سرمربی پیشین استقلال پس از قطع همکاری با این باشگاه، با ثبت شکایت رسمی خواستار دریافت کامل مطالبات قراردادی خود شد.

به گزارش ایلنا،  ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی پیشین استقلال، پس از برکناری از هدایت این تیم از باشگاه استقلال شکایت کرد و خواستار دریافت کامل مطالبات خود شد.

باشگاه استقلال چندی پیش تصمیم گرفت همکاری خود با ساپینتو را به پایان برساند و سهراب بختیاری‌زاده را به عنوان سرمربی جدید معرفی کند. این تصمیم در حالی گرفته شد که قرارداد ساپینتو با آبی‌پوشان هنوز به پایان نرسیده بود.

بر اساس گزارش‌ها، ساپینتو با ارائه شکایت به مراجع قانونی و مراجع مرتبط با فوتبال، خواستار پرداخت تمام حقوق و مطالبات خود طبق مفاد قرارداد شده است.

باشگاه استقلال تاکنون واکنش رسمی به این شکایت نشان نداده است.

