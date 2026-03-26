به گزارش ایلنا، اعضای کاروان ورزشی «آل وایتس» (لقب نیوزیلند) رسماً تایید کرده‌اند که مشکلی برای تقابل با یوزهای ایرانی در خارج از مرزهای ایالات متحده برای افتتاحیه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ ندارند.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که هنوز سایه تردید بر سر استادیوم میزبان این دوئل سنگینی می‌کند.

در همین راستا، «رایان توماس»، بازی‌ساز میانه میدان نماینده اقیانوسیه، با تمجید از شایستگی‌های نماینده آسیا برای حضور در این فستیوال جهانی، خاطرنشان ساخت که هم‌تیمی‌هایش برای مواجهه با هر اتمسفر سنگین یا وضعیت غیرمترقبه‌ای پیرامون این جدال کاملاً مهیا هستند.

این لژیونر نیوزیلندی طی مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری «رویترز» اظهار داشت: «تغییر جغرافیا خللی در کار ما ایجاد نخواهد کرد. در تورنمنت عظیمی در قواره جام جهانی، رویارویی با رقیبی چون ایران در خاک مکزیک یا حتی کانادا کاملاً قابل پیش‌بینی است.»

وی همچنین یادآور شد که تمامی حواس مجموعه صرفاً معطوف به اتفاقات داخل مستطیل سبز خواهد بود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، کمپ تمرینی نماینده اقیانوسیه در منطقه «سن‌دیگو» بنا خواهد شد؛ موقعیتی استراتژیک در مجاورت خطوط مرزی مکزیک که لجستیک و تردد بین استادیوم‌های مختلف را برای این تیم بسیار تسهیل می‌بخشد.

از سوی دیگر، «کوستا بارباروسس»، مهاجم کناری این تیم، ضمن اشاره به واگذاری تصمیمات لجستیکی به مقامات برگزاری فیفا، اذعان داشت که جابجایی احتمالی استادیوم هیچ لطمه‌ای به روند آماده‌سازی آن‌ها وارد نخواهد کرد، چرا که کمپ‌های تدارکاتی پیش از سوت آغاز تورنمنت به نحو احسن برگزار خواهند شد.

علی‌رغم زمزمه‌هایی مبنی بر دغدغه‌های حفاظتی برای تقابل با نماینده خاورمیانه در شهر لس‌آنجلس، این وینگر باتجربه اطمینان خاطر داد که متولیان مسابقات از عهده تامین بالاترین سطح ایمنی برخواهند آمد.

او با ابراز اشتیاق برای تماشای این رویداد توسط اعضای خانواده‌اش از روی سکوها، تصریح کرد که محیط مسابقه در کمال آرامش خواهد بود و تجربه جام جهانی فرصتی تکرارنشدنی در زندگی حرفه‌ای محسوب می‌شود.

