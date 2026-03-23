چهار سورپرایز در لیست حریف ایران

به گزارش ایلنا، لیست جدید تیم ملی مصر توسط حسام حسن برای تمرینات ماه مارس در حالی منتشر شد که این تیم خودش را مهیای حضور در جام جهانی می‌کند. فراعنه که اصلی‌ترین سد راه ایران برای صعود از گروه به شمار می‌روند، قرار است در این اردو طی دو دیدار تدارکاتی به مصاف عربستان و اسپانیا بروند تا مهره‌های تازه‌وارد محکی جدی بخورند.

در فهرست اعلامی، نام چهار بازیکن برای نخستین بار جهت تقویت تیم در این مرحله آزمایشی به چشم می‌خورد؛ طارق علاء، محمد علاء، ناصر منسی و هیثم حسن نفراتی هستند که به واسطه درخشش در بازی‌های باشگاهی این فصل، رنگ پیراهن تیم ملی بزرگسالان را به خود دیده‌اند.

محمد علاء (الجونة) سنگربان الجونه در این فصل مجموعاً ۱۹۳۹ دقیقه در ۲۲ مسابقه به میدان رفته است. آمار او شامل دریافت ۱۸ گل و ثبت ۹ کلین‌شیت است، ضمن اینکه یک کارت زرد و یک کارت قرمز نیز در کارنامه دارد.

طارق علاء (زد) این مدافع راست در رقابت‌های فصل جاری ۷ بار فرصت بازی پیدا کرده و ۵۹۸ دقیقه در زمین حضور داشته که حاصل آن دریافت ۳ کارت زرد بوده است.

ناصر منسی (الزمالک) مهاجم الزمالک در این فصل با ۲۴ بار حضور در ترکیب و مجموع ۱۳۲۹ دقیقه بازی، مهره اثرگذاری نشان داده است. او موفق شده ۶ بار دروازه حریفان را باز کند و ۶ پاس گل نیز ارسال نماید.

هیثم حسن (رئال اوویدو) این بازیکن طی ۲۸ مسابقه در این فصل ۱۶۵۱ دقیقه برای رئال اوویدو بازی کرده است. او اگرچه در گلزنی ناکام بوده، اما ۳ پاس گل برای هم‌تیمی‌هایش فرستاده است.

به گزارش رسانه فیل‌گل، حسام حسن در نظر دارد در آخرین فرصت‌های فیفادی پیش از شروع جام جهانی، تمام پتانسیل موجود و ستاره‌های لیگ داخلی را به کار بگیرد تا در صورت تایید توانایی‌هایشان، آن‌ها را در فهرست نهایی مسافران آمریکا قرار دهد.

