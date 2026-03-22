ترکیب احتمالی بارسلونا: نبرد برای ادامه صدرنشینی
بارسلونا در جدال حساس برابر رایو وایهکانو به دنبال کسب سه امتیاز است تا اختلافش با رئال مادرید در صدر جدول لالیگا حفظ شود.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال بارسلونا در یکی از تقابلهای حساس هفته بیست و نهم رقابتهای لالیگا، روز یکشنبه در استادیوم خانگی خود پذیرای رایو وایهکانو خواهد بود.
سرمربی آلمانی کاتالانها که تیمش به تازگی یک نبرد پرفشار اروپایی را در روز چهارشنبه پشت سر گذاشته است، قصد دارد با اعمال سیستم چرخشی به برخی از مهرههای اصلی خود استراحت بدهد. با این وجود، هانسی فلیک برای جا نماندن از کورس قهرمانی و حفظ فاصله امتیازی با رئال مادرید در صدر جدول، یک ترکیب قدرتمند و تشنه پیروزی را روانه میدان خواهد کرد.
در فاز تدافعی و میانی، کادرفنی آبیاناریها با غایبان پرشماری دست و پنجه نرم میکند و ستارگانی نظیر آندریاس کریستنسن، فرنکی دی یونگ، ژول کنده و الخاندرو بالده به دلیل آسیبدیدگی قادر به همراهی تیمشان نخواهند بود. در همین راستا، اریک گارسیا نیز با وجود رسیدن به شرایط مسابقه، جایی در ترکیب اولیه نخواهد داشت تا کادر پزشکی از تشدید مصدومیت کشیدگی همسترینگ او که در تقابل با نیوکاسل رخ داده بود، جلوگیری کنند. بزرگترین علامت سؤال در چیدمان خط دفاعی بارسا به سمت راست مربوط میشود، جایی که فلیک باید از میان رونالد آرائوخو باتجربه و ژاوی اسپارتِ جوان یک نفر را برای حضور در این پست انتخاب کند.
خبر امیدوارکننده برای هواداران حاضر در اسپاتیفای نوکمپ، رفع مشکل خوان گارسیا است؛ بازیکنی که در جدال لیگ قهرمانان به دلیل احساس درد در ناحیه ساق پای چپ مجبور به ترک زمین شده بود و حالا مشکلی برای این مسابقه ندارد. در خط آتش نیز احتمال میرود کادر فنی تغییراتی ایجاد کند و روبرت لواندوفسکی جای خود را به فران تورس در نوک پیکان تهاجمی تیم بدهد. در جبهه مقابل، شاگردان اینیگو پرز در حالی پا به کاتالونیا میگذارند که دیهگو مندز را به دلایل پزشکی و مندی را به واسطه محرومیت انضباطی در اختیار نخواهند داشت.
بر اساس گمانهزنیها و شرایط موجود، یازده مرد احتمالی بارسلونا برای سوت آغاز این نبرد شامل خوان گارسیا، اسپارت، کوبارسی، جرارد مارتین، کانسلو، پدری، کاسادو، اولمو، لامین، رافینیا و فران تورس خواهند بود.