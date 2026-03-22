آنری: بارسلونا مدعی اصلی قهرمانی اروپاست
تیری آنری معتقد است بارسلونا با فرم فعلی خود خطرناکترین تیم لیگ قهرمانان اروپا است و هشدار داد سایر مدعیان باید حساب ویژهای روی این تیم باز کنند.
به گزارش ایلنا، تیری آنری باور دارد بارسلونا در نسخه جاری لیگ قهرمانان به جایگاهی رسیده که میتوان آن را در جمع مدعیان اصلی قهرمانی قرار داد. برد سنگین آبیواناریها مقابل نیوکسل یونایتد در دیدار برگشت مرحله یکهشتم نهایی، که هفته گذشته در اسپاتیفای نوکمپ برگزار شد، نگاه مهاجم اسبق تیم ملی فرانسه را بهطور جدی تحتتأثیر قرار داده است.
در آن شبی که بارسا توانست با هفت گل از سد نماینده انگلیس عبور کند، به گفته آنری، چیزی فراتر از یک پیروزی ساده رقم خورد؛ نمایشی که نشان میداد تیم ژاوی دوباره به فرم اروپایی ترسناک خود نزدیک شده است و اکنون هر تیمی در این تورنمنت باید حساب ویژهای برای رویارویی با آنها باز کند.
آنری در گفتوگو با CBS Sports، از آن مسابقه بهعنوان شبی یاد کرد که میتواند در تاریخ لیگ قهرمانان ماندگار شود. او تاکید کرد عملکرد بارسا نهتنها هواداران بلکه سایر تیمهای حاضر در رقابت را هم وادار کرده تا بارسلونا را به چشم یک تهدید جدی ببینند.
او با تمجید از این تیم گفت: «تبریک میگویم بارسلونا. اروپا کم کم تهدید را احساس میکند. وقتی تیمی در چنین فرم فوقالعادهای قرار دارد، هیچ چیز قطعی نیست. این فقط یک پیروزی نبود، بلکه یک زلزله جهانی بود.»
چیزی که بیش از همه اسطوره آرسنال را تحت تأثیر قرار داد، نحوه عملکرد بارسا در ۴۵ دقیقه دوم پس از برتری ضعیف ۲-۳ در نیمه اول بود. این مهاجم سابق بلوگرانا گفت: «این چه نیمه دومی بود؟ این یک دگرگونی کامل بود. این تیم با شخصیتی متفاوت بازی کرد. این همان بارسلونای واقعی بود. وقتی بخواهند، میتوانند هر کاری انجام دهند. این یک تیم باورنکردنی است.»
آنری حتی با دیدن طوفان هجومی یامال، لواندوفسکی و سایر ستارههای کاتالان، به یاد «تیم رؤیایی» افسانهای یوهان کرویف در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی افتاد و برای نیوکسل، ابراز تأسف کرد: «نیوکسل مقابل این قدرت تهاجمی فرو پاشید. وقتی بارسلونا اینگونه بازی میکند، متوقف کردنشان تقریباً غیرممکن است.»