مدافع اکوادوری چادرملو به لئونس پیوست

به گزارش ایلنا، سگوندو آرلن رودریگز به عنوان نخستین بازیکن خارجی لیگ برتر ایران که به طور رسمی جدا شد، چادرملو اردکان را ترک کرد و راهی اکوادور شد. این مدافع ۲۹ ساله با فسخ قرارداد خود با باشگاه چادرملو، به تیم لئونس در زادگاهش پیوست و حتی اولین حضورش را نیز برای این تیم تجربه کرده است.

رودریگز که به دلیل شرایط اخیر کشور تصمیم به پایان زودهنگام همکاری با چادرملو گرفت، پیش از حضور در فوتبال ایران سابقه بازی در تیم‌های مختلفی از فوتبال اکوادور را در کارنامه دارد. او در آکادمی باشگاه املک پرورش یافته و سپس در تیم‌هایی مانند گوایاکیل سیتی، دپورتیوو کوئنکا، دلفین، ماکارا، اورنسه و بارسلونا اس‌سی به میدان رفته است.

در کارنامه این بازیکن تجربه حضور در فوتبال خارج از اکوادور نیز دیده می‌شود. رودریگز در سال ۲۰۲۴ برای تیم یونیورسیتاریو پرو بازی کرد، در چند دیدار رسمی به میدان رفت و همراه این تیم به قهرمانی رقابت‌های داخلی نیز رسید، پیش از آنکه به لیگ ایران بیاید.

این مدافع کناری به دلیل توانایی بازی در چند پست، از جمله دفاع چپ و وینگر، به بازیکنی انعطاف‌پذیر در سیستم‌های تاکتیکی مختلف تبدیل شده است. باشگاه لئونس نیز با هدف تقویت جناح چپ خود و افزایش تجربه تیم، او را به خدمت گرفت. رودریگز دو روز پیش در دیدار تیمش که با شکست دو بر صفر لئونس همراه بود، به طور کامل در میدان حضور داشت.

رودریگز در مدت حضورش در چادرملو اردکان ۳۴ بازی انجام داد و موفق شد پنج پاس گل نیز به نام خود ثبت کند.

انتهای پیام/