نوکمپ، هدف بعدی ستاره نوظهور هلند؟

به گزارش ایلنا، کیس اسمیت، هافبک جوان و آینده‌دار فوتبال هلند که در ماه‌های اخیر نامش به عنوان یکی از جذاب‌ترین استعدادهای بازار نقل‌وانتقالات مطرح شده و پیش از این نیز چندین بار از علاقه‌اش به بارسلونا صحبت کرده بود، پنجشنبه شب پس از پیروزی پرگل تیمش درباره آینده حرفه‌ای خود اظهار نظر کرد. آ.زد آلکمار با برتری قاطع ۰-۴ برابر اسپارتا پراگ توانست جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ کنفرانس اروپا را به دست آورد و همین دیدار فرصتی شد تا اسمیت درباره برنامه‌های آینده‌اش صحبت کند.

این هافبک جوان که رونالد کومان اخیراً گفته بود سبک بازی‌اش او را به یاد پدری می‌اندازد، در گفت‌وگو با زیگو اسپورت به شکلی محتاطانه به آینده خود اشاره کرد و سرنخ‌هایی از اهدافش ارائه داد. او در این باره گفت: «در اصل، من فقط می‌خواهم زیاد بازی کنم. این برای من مهم است. هنوز نمی‌دانم قدم ایده‌آل بعدی‌ام چه خواهد بود. وقتی بدانم، به شما خبر می‌دهم.»

اسمیت در ادامه درباره احتمال ادامه حضورش در آ.زد آلکمار نیز صحبت کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در همین باشگاه بماند، گفت: «این هم یک احتمال است اما فکر نمی‌کنم اتفاق بیفتد. می‌فهمم چرا همه درباره‌اش سؤال می‌کنند چون ارقامی که گفته می‌شود عجیب و غریب است. مردم فکر می‌کنند این مقدار پول بسیار زیادی است و من هم موافقم. باید ببینیم اوضاع چگونه پیش می‌رود.»

او پیش‌تر نیز در یک مصاحبه یوتیوبی درباره علاقه‌اش به بارسلونا صحبت کرده و از تأثیر ستاره‌های این تیم بر دوران کودکی‌اش گفته بود. اسمیت در آن گفت‌وگو توضیح داد: «من واقعاً از تماشای بارسا لذت می‌بردم، با دیدن بازی‌های اینیستا و مسی بزرگ شدم که آنها را دو تا از الگوهای خودم می‌دانم.» این هافبک هلندی همچنین تأکید کرده بود که خودش را در آینده در حال بازی در رقابت‌های لالیگا تصور می‌کند.

