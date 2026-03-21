به گزارش ایلنا، پرونده جنجالی پس‌گرفتن قهرمانی از سنگال، حالا بهانه‌ای برای طرح ادعایی تازه از سوی گینه شده است. فدراسیون فوتبال این کشور رسماً از کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) درخواست کرده نتیجه نهایی جام ملت‌های آفریقا ۱۹۷۶ دوباره بررسی شود؛ مطالبه‌ای که گینه آن را بر پایه «روندی که در برخورد انضباطی با سنگال در سال ۲۰۲۵ ایجاد شده» توجیه می‌کند.

این ماجرا پس از آن شکل گرفت که CAF قهرمانی ۲۰۲۵ سنگال را ۵۸ روز پس از اتمام رقابت‌ها لغو کرد. در آن پرونده، سنگال به دلیل ترک زمین مسابقه با وجود پیروزی در بازی، بازنده اعلام شد و مراکش میزبان عنوان قهرمانی را دریافت کرد. اکنون گینه باور دارد همان معیارهای انضباطی باید در مورد رویدادهای گذشته نیز مورد استناد قرار گیرد و بر همین اساس مدعی شده: «جام ما در سال ۱۹۷۶ را پس بدهید.»

جام ملت‌های آفریقای ۱۹۷۶ با فرمت متفاوتی برگزار شد و فینال سنتی نداشت؛ بلکه چهار تیم برتر در یک گروه نهایی به مصاف هم رفتند. جدال سرنوشت‌ساز میان گینه و مراکش در حالی برگزار شد که شاگردان گینه فقط با کسب پیروزی می‌توانستند قهرمان شوند و تساوی برای مراکش کافی بود. گینه در دقیقه ۳۳ با گل شریف سلیمان پیش افتاد اما جنجالی‌ترین لحظه دیدار زمانی رقم خورد که بازیکنان مراکش در اعتراض به داوری، برای دقایقی زمین را ترک کردند و سپس به مسابقه بازگشتند. در نهایت احمد مکروح در دقیقه ۸۶ گل تساوی را برای مراکش به ثمر رساند تا بازی ۱-۱ خاتمه یابد؛ نتیجه‌ای که مراکش را با ۵ امتیاز قهرمان و گینه را در رتبه دوم قرار داد.

فدراسیون گینه معتقد است ترک موقت زمین توسط مراکش باید مشابه پرونده سال ۲۰۲۵ سنگال ارزیابی می‌شد؛ در آن پرونده، همین اقدام منجر به صدور رأی پیروزی ۳-۰ به سود مراکش شد. با وجود این، کارشناسان حقوق ورزشی یادآور شده‌اند که مقررات کنونی CAF — از جمله ماده ۸۴ که در رسیدگی به پرونده اخیر مورد استناد قرار گرفت — در سال ۱۹۷۶ وجود نداشت و قوانین انضباطی معمولاً عطف‌به‌ماسبق نمی‌شوند. هنوز هیچ واکنشی از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا نسبت به این درخواست گینه منتشر نشده است.

