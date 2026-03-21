رایا فاش کرد:
پیشنهاد بایرن را رد کردم تا مقصد بعدیام لندن باشد
داوید رایا دروازهبان آرسنال میگوید، فرصت حضور در بایرن مونیخ را داشته اما تصمیم گرفته مسیر حرفهای خود را در شمال لندن ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، درخشش داوید رایا در ترکیب آرسنال تحت هدایت میکل آرتتا باعث شده او امروز در میان برترین دروازهبانهای فوتبال اروپا قرار بگیرد. این سنگربان اسپانیایی در ماههای اخیر با نمایشهای مطمئن و تاثیرگذار خود در چارچوب دروازه توپچیها، چه در رقابتهای لیگ برتر انگلیس و چه در لیگ قهرمانان اروپا، نقش مهمی در نتایج تیمش ایفا کرده است. با این حال، مسیر حرفهای او میتوانست شکل کاملاً متفاوتی به خود بگیرد، چرا که پیش از حضور در لندن، یکی از قدرتهای بزرگ فوتبال آلمان نیز برای جذبش اقدام کرده بود.
رایا اکنون پرده از این موضوع برداشته که پیش از نهایی شدن انتقالش به آرسنال، در آستانه پیوستن به بایرن مونیخ قرار داشته است؛ انتقالی که در نهایت عملی نشد و او تصمیم گرفت راهی امارات شود. این انتخاب در ادامه به یکی از مهمترین نقاط عطف دوران حرفهای او تبدیل شد، چرا که در آرسنال توانست جایگاه ثابتی به دست بیاورد و به یکی از قابل اعتمادترین دروازهبانهای فوتبال انگلیس تبدیل شود.
آرسنال ابتدا در فصل ۲۴-۲۰۲۳ رایا را با قراردادی قرضی به خدمت گرفت تا عملکرد او را در ترکیب تیم ارزیابی کند. نمایشهای مطمئن این دروازهبان خیلی زود مسئولان باشگاه را برای قطعی کردن این انتقال متقاعد کرد و در نهایت در ژوئیه ۲۰۲۴ قرارداد دائمی او با مبلغ ۲۷ میلیون پوند به امضا رسید.
با این حال، این ملیپوش اسپانیایی در تازهترین صحبتهایش تأیید کرده که پیش از حضور در آرسنال، گزینه جدی انتقال به بوندسلیگا را نیز روی میز داشته است. او در گفتوگویی که فابریتزیو رومانو منتشر کرده درباره آن مقطع گفت: «من خیلی خیلی نزدیک بود به باشگاه دیگری بپیوندم اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و در نهایت آرسنال پیشنهاد داد و من به اینجا آمدم. کدام باشگاه؟ بایرن مونیخ بود.»