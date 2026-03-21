رئال مادرید یک قدم تا بستن قرارداد جدید با رودیگر

به گزارش ایلنا، قرارداد کنونی تونی رودیگر در پایان این فصل به پایان می‌رسد و همین مسئله طی هفته‌های اخیر زمینه‌ساز شکل‌گیری شایعاتی درباره احتمال جدایی او از مادرید شده بود. با این حال، ماتئو مورتو، خبرنگار و کارشناس معتبر نقل‌وانتقالات، اعلام کرده است که شرایط برخلاف گمانه‌زنی‌ها پیش می‌رود و مدیران رئال مادرید در موقعیتی قرار دارند که برای تمدید همکاری با این مدافع آلمانی چراغ سبز نشان داده‌اند.

او در برنامه «لا پیزارا» توضیح داده که وضعیت جسمانی و به‌ویژه شرایط زانوی رودیگر، یکی از عوامل کلیدی و تعیین‌کننده در روند مذاکرات محسوب می‌شود.

مورتو در توضیح جزئیات بیشتر روند گفت‌وگوها گفت: «قضیه رودیگر تمام نشده است؛ طرفین همچنان در حال گفتگو هستند. تردیدهایی درباره زانو و آمادگی بدنی او وجود دارد. رئال مادرید در حال مذاکره با نمایندگان اوست. در حال حاضر، فکر می‌کنم او در تیم ماندنی است.»

این اظهارات نشان می‌دهد که با وجود نگرانی‌های پزشکی، باشگاه اسپانیایی همچنان تمایل دارد این بازیکن باتجربه را در ترکیب خود حفظ کند و مذاکرات میان دو طرف در مسیر ادامه همکاری قرار گرفته است.

