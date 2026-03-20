انتقاد تند رونی از نیمار: ستاره برزیلی هرگز در سطح نخبگان نبود
وین رونی با اظهاراتی جنجالی درباره نیمار جونیور، مدعی شد ستاره برزیلی در هیچ مقطعی از دوران حرفهای خود به سطح واقعی بازیکنان طراز اول جهان نرسیده است.
به گزارش ایلنا، در حالی که کارنامه فوتبالی نیمار جونیور مملو از جامها و افتخاراتی است که با پیراهن سانتوس، بارسلونا و پاریسنژرمن به دست آمده، اما به نظر میرسد این دستاوردها برای قانع کردن وین رونی کافی نبوده است. اسطوره منچستریونایتد و تیم ملی انگلیس در تازهترین اظهاراتش ارزیابی بسیار تندی از جایگاه ستاره برزیلی ارائه داده؛ حرفهایی که خیلی زود در رسانههای بریتانیایی بازتاب گستردهای پیدا کرد و بحثهای زیادی را به راه انداخت.
رونی در گفتوگو با پادکست The Overlap بدون تعارف نظرش را درباره نیمار بیان کرد و گفت: «من استعداد نیمار را تحسین میکنم و شکی در تواناییهای فنی او نیست، اما حقیقت این است که هرگز او را یک بازیکن درجه یک و در سطح نوابغی چون لیونل مسی و کریستیانو رونالدو نمیدانستم و نمیدانم. نیمار در دوران حضورش در بارسلونا عملکرد خوبی داشت و مهره موثری بود، اما واقعیت این است که او همیشه زیر سایه سنگین مسی قرار داشت و نتوانست از آن فضا خارج شود.»
این صحبتها در شرایطی مطرح شده که نیمار با تیم ملی برزیل حتی رکورد گلزنی پله افسانهای را نیز پشت سر گذاشته و سالها یکی از چهرههای شاخص فوتبال جهان بوده است. با این حال رونی معتقد است معیار «کلاس جهانی» فراتر از مهارتهای فردی و نمایشهای تکنیکی است و به ثبات در بالاترین سطح و توانایی هدایت تیم در لحظات سرنوشتساز گره خورده؛ ویژگیهایی که از نگاه او نیمار هرگز به طور کامل نشان نداده است.
اظهارات صریح کاپیتان پیشین منچستریونایتد بار دیگر بحث قدیمی درباره جایگاه واقعی نیمار در تاریخ فوتبال را داغ کرده است. حالا باید دید واکنش ستاره برزیلی و هواداران پرشمارش به این نقد تند چه خواهد بود؛ انتقادی که از سوی یکی از بزرگترین مهاجمان نسل اخیر فوتبال مطرح شده و میتواند جنجال تازهای در فضای فوتبال به راه بیندازد.