لحظه احساسی دشان در نشست خبری: پایان یک دوران نزدیک است؟
دیدیه دشان در تازهترین کنفرانس مطبوعاتی خود در مقر فدراسیون فوتبال فرانسه با لحنی احساسی از همکاران و همراهان سالهای اخیرش قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، سالن اجتماعات فدراسیون فوتبال فرانسه امروز صحنه یکی از احساسیترین لحظات دوران مربیگری دیدیه دشان بود. سرمربی باتجربه خروسها که بیش از یک دهه هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده داشته، در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ در نشستی خبری با کارکنان و اعضای فدراسیون صحبت کرد؛ سخنانی که برای بسیاری رنگ و بوی خداحافظی از یک دوره طولانی و موفق را داشت.
دشان که همواره به آرامش و انضباط معروف بوده، این بار نتوانست کاملاً احساساتش را پنهان کند و فضای نشست تحت تأثیر حرفهای او قرار گرفت. سرمربی ۵۷ ساله فرانسه در آغاز صحبتهایش با اشاره به سالهای طولانی حضورش در این مجموعه گفت: «قصد ندارم احساساتی شوم، اما کاملاً میدانم که این آخرین باری است که اینجا، در آمفیتئاتر فدراسیون، صحبت میکنم. این یک لحظه خاص برای من است و میخواهم از صمیم قلب از همه کارکنان فدراسیون تشکر کنم.»
او در ادامه با قدردانی از کسانی که در این سالها کنار تیم ملی فرانسه بودهاند افزود: «آنها در طول این ۱۴ سال با تمام وجود از من حمایت کردند و از مهربانی و توجه تکتکشان سپاسگزارم. هر یک از این افراد تمام تلاش خود را به کار بستند تا تیم ملی فرانسه در بهترین شرایط ممکن قرار بگیرد و این فداکاریها هرگز از یاد من نخواهد رفت.»
دشان که حالا تمرکز اصلیاش روی جام جهانی ۲۰۲۶ است، درباره روزهای پایانی حضورش روی نیمکت تیم ملی نیز توضیح داد: «هرچه به موعد مقرر نزدیکتر میشویم، میدانم که اینها آخرین تجربههای من در این جایگاه خواهد بود. تمایلی به نشان دادن بیش از حد احساساتم ندارم؛ چرا که معتقدم باید تا آخرین ثانیه، علیرغم تمام آشوبهای درونی، حرفهای بمانم.»
او در بخش دیگری از صحبتهایش تأکید کرد که تمام تمرکز خود را روی موفقیت در جام جهانی آینده گذاشته است: «تمام انرژی و توان من امروز روی موفقیت در جام جهانی متمرکز شده است. در فوتبال همیشه شرایط پیشبینی نشده وجود دارد، اما هدف نهایی من این است که تیم ملی فرانسه را در جایگاه رفیعی که امروز دارد حفظ کنم و با سربلندی این مسیر را به پایان برسانم.»
اظهارات دشان بهخوبی نشان میدهد که او جام جهانی پیش رو را آخرین ایستگاه دوران مربیگریاش در تیم ملی فرانسه میداند. مردی که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی با فرانسه قهرمانی جهان را تجربه کرده، اکنون در اندیشه آن است که این مسیر طولانی را با پایانی باشکوه به سرانجام برساند. سکوت سنگین سالن پس از پایان صحبتهای او نیز نشان میداد که حاضران به خوبی از اهمیت این لحظه برای یکی از مهمترین چهرههای تاریخ فوتبال فرانسه آگاه هستند.